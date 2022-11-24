В челябинском районе сменился начальник полиции

Назначение состоялось во время визита Михаила Скокова на юг области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кизильском районе Челябинской области полицию возглавил Сергей Шевяхов. Возглавляющий полицейский главк региона генерал-лейтенант Михаил Скоков представил сотрудникам района нового начальника 25 ноября. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В лице майора полиции Сергея Шевяхова все видят перспективного руководителя. После окончания университета МВД РФ Шевяхов в 2012 году начал службу следователем следственного управления УМВД по Магнитогорску. Год назад он стал замначальника отдела полиции „Левобережный“», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Предшественник Шевяхова полковник Александр Ермолин подал рапорт об уходе на пенсию, уйдя на заслуженный отдых. Кизильской полицией он руководил с марта 2011 года.

Новое кадровое решение Скоков озвучил во время рабочего визита на юг области. Он побывал в таких территориях как Чесма, Варна, Карталы, Бреды и Кизил. В ходе визита в Карталы Скоков также представил нового руководителя. Межмуниципальный отдел МВД «Карталинский» Челябинской области возглавил подполковник Александр Щепетов.