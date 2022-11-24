24 ноября 2022

В челябинском районе сменился начальник полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Назначение состоялось во время визита Михаила Скокова на юг области Фото:

В Кизильском районе Челябинской области полицию возглавил Сергей Шевяхов. Возглавляющий полицейский главк региона генерал-лейтенант Михаил Скоков представил сотрудникам района нового начальника 25 ноября. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В лице майора полиции Сергея Шевяхова все видят перспективного руководителя. После окончания университета МВД РФ Шевяхов в 2012 году начал службу следователем следственного управления УМВД по Магнитогорску. Год назад он стал замначальника отдела полиции „Левобережный“», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Предшественник Шевяхова полковник Александр Ермолин подал рапорт об уходе на пенсию, уйдя на заслуженный отдых. Кизильской полицией он руководил с марта 2011 года.

Новое кадровое решение Скоков озвучил во время рабочего визита на юг области. Он побывал в таких территориях как Чесма, Варна, Карталы, Бреды и Кизил. В ходе визита в Карталы Скоков также представил нового руководителя. Межмуниципальный отдел МВД «Карталинский» Челябинской области возглавил подполковник Александр Щепетов.

Новому начальнику Кизильской полиции пожелали успехов на новом месте
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В Кизильском районе Челябинской области полицию возглавил Сергей Шевяхов. Возглавляющий полицейский главк региона генерал-лейтенант Михаил Скоков представил сотрудникам района нового начальника 25 ноября. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В лице майора полиции Сергея Шевяхова все видят перспективного руководителя. После окончания университета МВД РФ Шевяхов в 2012 году начал службу следователем следственного управления УМВД по Магнитогорску. Год назад он стал замначальника отдела полиции „Левобережный“», — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. Предшественник Шевяхова полковник Александр Ермолин подал рапорт об уходе на пенсию, уйдя на заслуженный отдых. Кизильской полицией он руководил с марта 2011 года. Новое кадровое решение Скоков озвучил во время рабочего визита на юг области. Он побывал в таких территориях как Чесма, Варна, Карталы, Бреды и Кизил. В ходе визита в Карталы Скоков также представил нового руководителя. Межмуниципальный отдел МВД «Карталинский» Челябинской области возглавил подполковник Александр Щепетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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