Путин: власти займутся реабилитацией и трудоустройством военнослужащих после их возвращения с фронта

25 ноября 2022 в 21:38 Размер текста - 17 +

Нужна отдельная программа реабилитации для вернувшихся с фронта, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Вернувшимся с фронта военнослужащим государство будет оказывать всяческую помощь в трудоустройстве и реабилитации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации. «Нужна отдельная программа реабилитации для вернувшихся военнослужащих в широком смысле», — заявил Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». Президент добавил, что делать это необходимо с дополнительным обучением и дальнейшим трудоустройством. Президент России Путин также выступил с предложением о введении льгот для жителей Донбасса, которые участвовали в обороне региона с 2014 года. Кроме этого, российский лидер отметил высокий уровень исполнения воинского долга казаками в зоне проведения спецоперации на Украине, передает RT. По мнению Владимира Путина, все военнослужащие, задействованные на Украине, ведут себя героически, сообщает «Национальная служба новостей».

Вернувшимся с фронта военнослужащим государство будет оказывать всяческую помощь в трудоустройстве и реабилитации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации. «Нужна отдельная программа реабилитации для вернувшихся военнослужащих в широком смысле», — заявил Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». Президент добавил, что делать это необходимо с дополнительным обучением и дальнейшим трудоустройством. Президент России Путин также выступил с предложением о введении льгот для жителей Донбасса, которые участвовали в обороне региона с 2014 года. Кроме этого, российский лидер отметил высокий уровень исполнения воинского долга казаками в зоне проведения спецоперации на Украине, передает RT. По мнению Владимира Путина, все военнослужащие, задействованные на Украине, ведут себя героически, сообщает «Национальная служба новостей».