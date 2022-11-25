Путин: власти займутся реабилитацией и трудоустройством военнослужащих после их возвращения с фронта

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Нужна отдельная программа реабилитации для вернувшихся с фронта, заявил Путин Фото:
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Мобилизация в России

Вернувшимся с фронта военнослужащим государство будет оказывать всяческую помощь в трудоустройстве и реабилитации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации.

«Нужна отдельная программа реабилитации для вернувшихся военнослужащих в широком смысле», — заявил Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». Президент добавил, что делать это необходимо с дополнительным обучением и дальнейшим трудоустройством.

Президент России Путин также выступил с предложением о введении льгот для жителей Донбасса, которые участвовали в обороне региона с 2014 года. Кроме этого, российский лидер отметил высокий уровень исполнения воинского долга казаками в зоне проведения спецоперации на Украине, передает RT. По мнению Владимира Путина, все военнослужащие, задействованные на Украине, ведут себя героически, сообщает «Национальная служба новостей».

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Вернувшимся с фронта военнослужащим государство будет оказывать всяческую помощь в трудоустройстве и реабилитации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации. «Нужна отдельная программа реабилитации для вернувшихся военнослужащих в широком смысле», — заявил Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24». Президент добавил, что делать это необходимо с дополнительным обучением и дальнейшим трудоустройством. Президент России Путин также выступил с предложением о введении льгот для жителей Донбасса, которые участвовали в обороне региона с 2014 года. Кроме этого, российский лидер отметил высокий уровень исполнения воинского долга казаками в зоне проведения спецоперации на Украине, передает RT. По мнению Владимира Путина, все военнослужащие, задействованные на Украине, ведут себя героически, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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