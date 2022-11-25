Офисные работники объяснили, что им нужно для комфорта на службе

Опрос: почти 90% россиян довольны своими офисами

25 ноября 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

Довольны своими офисами оказались 85% москвичей и 89% жителей других городов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Подавляющее большинство офисных работников в Москве (85%) и в других городах России (89%) довольны своим рабочим местом. Это выяснилось в ходе исследования, который провел Центр социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ. Опрос проводился отдельно для москвичей и жителей остальных регионов РФ. «Среди опрошенных в столице 85% довольны своими офисами. В остальных российских регионах офисы нравятся 89% респондентов. Недовольство рабочими местами выразили 11% и московских, и региональных работников», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте Центра. Респондентам также предложили оценить свои офисы по отдельным критериям. Работники из Москвы, в частности, высоко оценили транспортную доступность, обеспеченность офисов охраной, пропускной системой, отоплением, кондиционированием и скоростными лифтами. В других российских городах на первом месте также оказалась транспортная доступность. Кроме того, высокой оценки удостоились просторность кабинетов (4,14 из 5 баллов) и вместительность парковок (3,29). «Как показало наше исследование, мотивация к смене места работы тесно связана с тем, как работники оценивают его комфортность и доступность. Поэтому хочется обратить особое внимание на выявленные дефицитные характеристики российских офисов. На работе мы проводим значительную часть жизни, поэтому комфортность и пользовательские удобства офиса крайне важны», — заявил директор центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. По его словам, одной из главных характеристик комфортного офиса являются парковки (многие горожане добираются до офисов не только общественным, но и личным транспортом) и организация общепита (это обязательный атрибут комфортной среды не только для жизни, но и для работы). В исследовании приняли участие 2200 респондентов, в том числе из Москвы — 1000 человек. Выборка была разделена по полу, возрасту и федеральному округу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подавляющее большинство офисных работников в Москве (85%) и в других городах России (89%) довольны своим рабочим местом. Это выяснилось в ходе исследования, который провел Центр социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ. Опрос проводился отдельно для москвичей и жителей остальных регионов РФ. «Среди опрошенных в столице 85% довольны своими офисами. В остальных российских регионах офисы нравятся 89% респондентов. Недовольство рабочими местами выразили 11% и московских, и региональных работников», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте Центра. Респондентам также предложили оценить свои офисы по отдельным критериям. Работники из Москвы, в частности, высоко оценили транспортную доступность, обеспеченность офисов охраной, пропускной системой, отоплением, кондиционированием и скоростными лифтами. В других российских городах на первом месте также оказалась транспортная доступность. Кроме того, высокой оценки удостоились просторность кабинетов (4,14 из 5 баллов) и вместительность парковок (3,29). «Как показало наше исследование, мотивация к смене места работы тесно связана с тем, как работники оценивают его комфортность и доступность. Поэтому хочется обратить особое внимание на выявленные дефицитные характеристики российских офисов. На работе мы проводим значительную часть жизни, поэтому комфортность и пользовательские удобства офиса крайне важны», — заявил директор центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. По его словам, одной из главных характеристик комфортного офиса являются парковки (многие горожане добираются до офисов не только общественным, но и личным транспортом) и организация общепита (это обязательный атрибут комфортной среды не только для жизни, но и для работы). В исследовании приняли участие 2200 респондентов, в том числе из Москвы — 1000 человек. Выборка была разделена по полу, возрасту и федеральному округу.