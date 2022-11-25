Представитель Ройзмана* назвала бредом внесение экс-мэра Екатеринбурга в список иноагентов

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова: Евгения Ройзмана* незаконно включили в список иноагентов

25 ноября 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Вечером, 25 ноября, Евгения Ройзмана включили в список иноагентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) Юлия Федотова назвала бредом включение его в список физлиц-иноагентов России. По ее мнению, Ройзмана внесли в список незаконно. «[Я считаю], что это категорически незаконно и вообще бред», — сказала Федотова, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. Она добавила, что не может связываться с политиком. Ранее стало известно, что Минюст РФ включил Евгения Ройзмана в список иностранных агентов. Кроме того, иноагентами также признали адвоката Илью Новикова, журналисток Александру Гармажапову и Анну Монгайт. *признан в РФ иностранным агентом

Адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) Юлия Федотова назвала бредом включение его в список физлиц-иноагентов России. По ее мнению, Ройзмана внесли в список незаконно. «[Я считаю], что это категорически незаконно и вообще бред», — сказала Федотова, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. Она добавила, что не может связываться с политиком. Ранее стало известно, что Минюст РФ включил Евгения Ройзмана в список иностранных агентов. Кроме того, иноагентами также признали адвоката Илью Новикова, журналисток Александру Гармажапову и Анну Монгайт. *признан в РФ иностранным агентом