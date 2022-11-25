Представитель Ройзмана* назвала бредом внесение экс-мэра Екатеринбурга в список иноагентов

Адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) Юлия Федотова назвала бредом включение его в список физлиц-иноагентов России. По ее мнению, Ройзмана внесли в список незаконно.
«[Я считаю], что это категорически незаконно и вообще бред», — сказала Федотова, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. Она добавила, что не может связываться с политиком.
Ранее стало известно, что Минюст РФ включил Евгения Ройзмана в список иностранных агентов. Кроме того, иноагентами также признали адвоката Илью Новикова, журналисток Александру Гармажапову и Анну Монгайт.
*признан в РФ иностранным агентом
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Адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) Юлия Федотова назвала бредом включение его в список физлиц-иноагентов России. По ее мнению, Ройзмана внесли в список незаконно. «[Я считаю], что это категорически незаконно и вообще бред», — сказала Федотова, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. Она добавила, что не может связываться с политиком. Ранее стало известно, что Минюст РФ включил Евгения Ройзмана в список иностранных агентов. Кроме того, иноагентами также признали адвоката Илью Новикова, журналисток Александру Гармажапову и Анну Монгайт. *признан в РФ иностранным агентом