25 ноября 2022

Представитель Ройзмана* назвала бредом внесение экс-мэра Екатеринбурга в список иноагентов

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова: Евгения Ройзмана* незаконно включили в список иноагентов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Ройзман в отделе полиции №7 Октябрьского района города Екатеринбурга, ройзман евгений
Вечером, 25 ноября, Евгения Ройзмана включили в список иноагентов Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) Юлия Федотова назвала бредом включение его в список физлиц-иноагентов России. По ее мнению, Ройзмана внесли в список незаконно.

«[Я считаю], что это категорически незаконно и вообще бред», — сказала Федотова, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. Она добавила, что не может связываться с политиком.

Ранее стало известно, что Минюст РФ включил Евгения Ройзмана в список иностранных агентов. Кроме того, иноагентами также признали адвоката Илью Новикова, журналисток Александру Гармажапову и Анну Монгайт.

*признан в РФ иностранным агентом

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом) Юлия Федотова назвала бредом включение его в список физлиц-иноагентов России. По ее мнению, Ройзмана внесли в список незаконно. «[Я считаю], что это категорически незаконно и вообще бред», — сказала Федотова, отвечая на вопрос журналиста URA.RU. Она добавила, что не может связываться с политиком. Ранее стало известно, что Минюст РФ включил Евгения Ройзмана в список иностранных агентов. Кроме того, иноагентами также признали адвоката Илью Новикова, журналисток Александру Гармажапову и Анну Монгайт. *признан в РФ иностранным агентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...