Минюст РФ признал Ройзмана иностранным агентом

25 ноября 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Евгений Ройзман признан иностранным агентом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман признан иностранным агентом. Об этом сообщает Министерство юстиции России. Минюст РФ внес в список иноагентов Евгения Ройзмана, адвоката Илью Новикова, журналисток Александру Гармажапову и Анну Монгайт. Всего признано иностранными агентами шесть физических лиц. Также в список иноагентов был внесен пермский политолог Виталий Ковин. Ранее он уже числился в нем, однако в октябре 2022 года Ковин был из него исключен. Ранее Минюст признал иноагентами Ирину Шихман, Noize MC и блогера Михаила Светова. ФСБ расширила условия для признания иностранным агентом.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман признан иностранным агентом. Об этом сообщает Министерство юстиции России. Минюст РФ внес в список иноагентов Евгения Ройзмана, адвоката Илью Новикова, журналисток Александру Гармажапову и Анну Монгайт. Всего признано иностранными агентами шесть физических лиц. Также в список иноагентов был внесен пермский политолог Виталий Ковин. Ранее он уже числился в нем, однако в октябре 2022 года Ковин был из него исключен. Ранее Минюст признал иноагентами Ирину Шихман, Noize MC и блогера Михаила Светова. ФСБ расширила условия для признания иностранным агентом.