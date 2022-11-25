Минюст РФ признал Ройзмана иностранным агентом

Евгений Ройзман признан иностранным агентом
новость из сюжетаИноагенты РФ
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман признан иностранным агентом. Об этом сообщает Министерство юстиции России.
Минюст РФ внес в список иноагентов Евгения Ройзмана, адвоката Илью Новикова, журналисток Александру Гармажапову и Анну Монгайт. Всего признано иностранными агентами шесть физических лиц.
Также в список иноагентов был внесен пермский политолог Виталий Ковин. Ранее он уже числился в нем, однако в октябре 2022 года Ковин был из него исключен.
Ранее Минюст признал иноагентами Ирину Шихман, Noize MC и блогера Михаила Светова. ФСБ расширила условия для признания иностранным агентом.
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