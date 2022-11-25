Минюст РФ признал Ройзмана иностранным агентом

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Евгений Ройзман у ОП7 и в Октябрьском районном суде. Екатеринбург , ройзман евгений
Евгений Ройзман признан иностранным агентом Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман признан иностранным агентом. Об этом сообщает Министерство юстиции России.

Минюст РФ внес в список иноагентов Евгения Ройзмана, адвоката Илью Новикова, журналисток Александру Гармажапову и Анну Монгайт. Всего признано иностранными агентами шесть физических лиц.

Также в список иноагентов был внесен пермский политолог Виталий Ковин. Ранее он уже числился в нем, однако в октябре 2022 года Ковин был из него исключен.

Ранее Минюст признал иноагентами Ирину Шихман, Noize MC и блогера Михаила Светова. ФСБ расширила условия для признания иностранным агентом.

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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман признан иностранным агентом. Об этом сообщает Министерство юстиции России. Минюст РФ внес в список иноагентов Евгения Ройзмана, адвоката Илью Новикова, журналисток Александру Гармажапову и Анну Монгайт. Всего признано иностранными агентами шесть физических лиц. Также в список иноагентов был внесен пермский политолог Виталий Ковин. Ранее он уже числился в нем, однако в октябре 2022 года Ковин был из него исключен. Ранее Минюст признал иноагентами Ирину Шихман, Noize MC и блогера Михаила Светова. ФСБ расширила условия для признания иностранным агентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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