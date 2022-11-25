25 ноября 2022

Кадыров: Путин оценил вклад Чечни в проведение спецоперации на Украине

Кадыров: Путин отметил вклад подразделений из Чечни в проведение спецоперации на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Путин оценил вклад подразделений из Чечни в спецоперацию на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин отметил большой вклад Чеченской республики в ход проведения специальной военной операции. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

«Сегодня на встрече с Верховным Главнокомандующим мы обсудили вопросы участия чеченских подразделений на Украине. Владимир Владимирович в ходе диалога отметил большой вклад региона в проведение СВО», — написал Рамзан Кадыров в Telegram. Президент РФ Путин выразил благодарность подразделениям из Чечни за самоотверженность, патриотизм и достигнутые в ходе спецоперации высокие результаты.

В ходе диалога Кадыров доложил об укомплектовании в Чеченской республике новых подразделений Росгвардии и Минобороны РФ. Также он рассказал о техническом оснащении подразделений и их тактических возможностях.

Ранее URA.RU сообщало, что Кадыров поблагодарил Путина за поддержку матерей региона, чьи сыновья принимают участие в спецоперации. Накануне Дня матери Владимир Путин провел встречу с матерями участников специальной военной операции.

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Президент России Владимир Путин отметил большой вклад Чеченской республики в ход проведения специальной военной операции. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Сегодня на встрече с Верховным Главнокомандующим мы обсудили вопросы участия чеченских подразделений на Украине. Владимир Владимирович в ходе диалога отметил большой вклад региона в проведение СВО», — написал Рамзан Кадыров в Telegram. Президент РФ Путин выразил благодарность подразделениям из Чечни за самоотверженность, патриотизм и достигнутые в ходе спецоперации высокие результаты. В ходе диалога Кадыров доложил об укомплектовании в Чеченской республике новых подразделений Росгвардии и Минобороны РФ. Также он рассказал о техническом оснащении подразделений и их тактических возможностях. Ранее URA.RU сообщало, что Кадыров поблагодарил Путина за поддержку матерей региона, чьи сыновья принимают участие в спецоперации. Накануне Дня матери Владимир Путин провел встречу с матерями участников специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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