Кадыров: Путин оценил вклад Чечни в проведение спецоперации на Украине

Кадыров: Путин отметил вклад подразделений из Чечни в проведение спецоперации на Украине

26 ноября 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

Путин оценил вклад подразделений из Чечни в спецоперацию на Украине Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин отметил большой вклад Чеченской республики в ход проведения специальной военной операции. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Сегодня на встрече с Верховным Главнокомандующим мы обсудили вопросы участия чеченских подразделений на Украине. Владимир Владимирович в ходе диалога отметил большой вклад региона в проведение СВО», — написал Рамзан Кадыров в Telegram . Президент РФ Путин выразил благодарность подразделениям из Чечни за самоотверженность, патриотизм и достигнутые в ходе спецоперации высокие результаты. В ходе диалога Кадыров доложил об укомплектовании в Чеченской республике новых подразделений Росгвардии и Минобороны РФ. Также он рассказал о техническом оснащении подразделений и их тактических возможностях. Ранее URA.RU сообщало, что Кадыров поблагодарил Путина за поддержку матерей региона, чьи сыновья принимают участие в спецоперации. Накануне Дня матери Владимир Путин провел встречу с матерями участников специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин отметил большой вклад Чеченской республики в ход проведения специальной военной операции. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Сегодня на встрече с Верховным Главнокомандующим мы обсудили вопросы участия чеченских подразделений на Украине. Владимир Владимирович в ходе диалога отметил большой вклад региона в проведение СВО», — написал Рамзан Кадыров в Telegram. Президент РФ Путин выразил благодарность подразделениям из Чечни за самоотверженность, патриотизм и достигнутые в ходе спецоперации высокие результаты. В ходе диалога Кадыров доложил об укомплектовании в Чеченской республике новых подразделений Росгвардии и Минобороны РФ. Также он рассказал о техническом оснащении подразделений и их тактических возможностях. Ранее URA.RU сообщало, что Кадыров поблагодарил Путина за поддержку матерей региона, чьи сыновья принимают участие в спецоперации. Накануне Дня матери Владимир Путин провел встречу с матерями участников специальной военной операции.