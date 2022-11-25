Кадыров поблагодарил Путина за поддержку матерей участников спецоперации

26 ноября 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров высоко оценил поступок Владимира Путина Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку матерей участников спецоперации. Он высоко оценил поступок главы государства. «Я выражаю искренние слова благодарности Президенту России Владимиру Путину за его внимание к матерям участников СВО! Глава государства заверил, что матери погибших сыновей не останутся один на один со своей бедой и им будет оказана необходимая помощь в решении насущных проблем», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram — канале. По его словам, это свидетельствует о том, что Путин «душой и телом болеет за каждого защитника нашего Отечества и их близких». Он отметил, что жители Чечни питают особую благодарность к главе государства за восстановление республики и ее превращение в один из самых благополучных регионов России. Ранее стало известно, что Путин накануне праздника Дня Матери провел встречу с матерями участников специальной военной операции на Украине. URA.RU собрал главное из заявлений российского президента.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку матерей участников спецоперации. Он высоко оценил поступок главы государства. «Я выражаю искренние слова благодарности Президенту России Владимиру Путину за его внимание к матерям участников СВО! Глава государства заверил, что матери погибших сыновей не останутся один на один со своей бедой и им будет оказана необходимая помощь в решении насущных проблем», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram — канале. По его словам, это свидетельствует о том, что Путин «душой и телом болеет за каждого защитника нашего Отечества и их близких». Он отметил, что жители Чечни питают особую благодарность к главе государства за восстановление республики и ее превращение в один из самых благополучных регионов России. Ранее стало известно, что Путин накануне праздника Дня Матери провел встречу с матерями участников специальной военной операции на Украине. URA.RU собрал главное из заявлений российского президента.