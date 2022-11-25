Путин предрек новый импульс развития высоких технологий в России

26 ноября 2022 в 02:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин доволен работой российских предприятий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин предрек новый импульс развития высоких технологий в стране благодаря максимально загруженной работе заводов для обеспечения нужд армии. Об этом Путин заявил на мероприятии в честь 15-летия «Ростеха». Видео выступления опубликовано в официальном telegram-канале Кремля. «Заводы Москвы, Петербурга, Урала, Сибири и Дальнего Востока — работают с максимальной загрузкой. В сегодняшних условиях они дают уникальный толчок развитию высокотехнологичных сфер производства», — сказал Путин. Как пояснил российский лидер это касается не только оборонной промышленности, но и смежных гражданских отраслей. «Решения по поддержке предприятий будем принимать максимально быстро. Я абсолютно уверен в людях, которые здесь работают», — резюмировал президент. Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин похвалил «Ростех» за высокие объемы экспорта оружия. По его словам, несмотря на то, что значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления и нужд Вооруженных сил РФ, за границу было продано вооружения на восемь миллиардов долларов.

Президент России Владимир Путин предрек новый импульс развития высоких технологий в стране благодаря максимально загруженной работе заводов для обеспечения нужд армии. Об этом Путин заявил на мероприятии в честь 15-летия «Ростеха». Видео выступления опубликовано в официальном telegram-канале Кремля. «Заводы Москвы, Петербурга, Урала, Сибири и Дальнего Востока — работают с максимальной загрузкой. В сегодняшних условиях они дают уникальный толчок развитию высокотехнологичных сфер производства», — сказал Путин. Как пояснил российский лидер это касается не только оборонной промышленности, но и смежных гражданских отраслей. «Решения по поддержке предприятий будем принимать максимально быстро. Я абсолютно уверен в людях, которые здесь работают», — резюмировал президент. Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин похвалил «Ростех» за высокие объемы экспорта оружия. По его словам, несмотря на то, что значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления и нужд Вооруженных сил РФ, за границу было продано вооружения на восемь миллиардов долларов.