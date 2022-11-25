25 ноября 2022

Путин предрек новый импульс развития высоких технологий в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин доволен работой российских предприятий Фото:

Президент России Владимир Путин предрек новый импульс развития высоких технологий в стране благодаря максимально загруженной работе заводов для обеспечения нужд армии. Об этом Путин заявил на мероприятии в честь 15-летия «Ростеха». Видео выступления опубликовано в официальном telegram-канале Кремля.

«Заводы Москвы, Петербурга, Урала, Сибири и Дальнего Востока — работают с максимальной загрузкой. В сегодняшних условиях они дают уникальный толчок развитию высокотехнологичных сфер производства», — сказал Путин.

Как пояснил российский лидер это касается не только оборонной промышленности, но и смежных гражданских отраслей. «Решения по поддержке предприятий будем принимать максимально быстро. Я абсолютно уверен в людях, которые здесь работают», — резюмировал президент.

Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин похвалил «Ростех» за высокие объемы экспорта оружия. По его словам, несмотря на то, что значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления и нужд Вооруженных сил РФ, за границу было продано вооружения на восемь миллиардов долларов.

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Президент России Владимир Путин предрек новый импульс развития высоких технологий в стране благодаря максимально загруженной работе заводов для обеспечения нужд армии. Об этом Путин заявил на мероприятии в честь 15-летия «Ростеха». Видео выступления опубликовано в официальном telegram-канале Кремля. «Заводы Москвы, Петербурга, Урала, Сибири и Дальнего Востока — работают с максимальной загрузкой. В сегодняшних условиях они дают уникальный толчок развитию высокотехнологичных сфер производства», — сказал Путин. Как пояснил российский лидер это касается не только оборонной промышленности, но и смежных гражданских отраслей. «Решения по поддержке предприятий будем принимать максимально быстро. Я абсолютно уверен в людях, которые здесь работают», — резюмировал президент. Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин похвалил «Ростех» за высокие объемы экспорта оружия. По его словам, несмотря на то, что значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления и нужд Вооруженных сил РФ, за границу было продано вооружения на восемь миллиардов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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