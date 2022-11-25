Компания из Екатеринбурга засудила курганский хлебозавод

Суд обязал удовлетворить исковые требования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ООО «Упаковка и Сервис-Урал» (Екатеринбург) взыскало задолженность с курганского хлебозавода. Об этом говорится на сайте Свердловского арбитражного суда.

«Между ООО „Упаковка и Сервис-Урал“ (истец) и ООО „Зауральские баранки“ (ответчик) был заключен договор на поставку товара. По расчету истца, задолженность за поставленный товар составила 1 555 105 рублей. Так как оплата не поступила, ООО „Упаковка и Сервис-Урал“ обратилось с иском в арбитражный суд. Также компания просит взыскать пени в размере 71 632 рублей», — говорится в документе.

Арбитражный суд решил удовлетворить исковые требования. Он постановил взыскать с ООО «Зауральские баранки» 1 626 737 рублей, а также 29 267 рублей в качестве возмещения расходов по оплате госпошлины.

Ранее URA.RU писало, что Красноярская компания судится с курганским мясокомбинатом. Сумма иска за товар ненадлежащего качества составляет 370 614 рублей.