Красноярская компания судится с мясокомбинатом Кургана из-за некачественного товара

По мнению продавцов бытовой химии, они приобрели у курганского производителя некачественный товар Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Красноярская компания обратилась в судебный орган региона с иском в отношении ООО «Курганский мясокомбинат „Стандарт“». Согласно документам, размещенным в картотеке судебных дел, сумма исковых требований превышает 350 тысяч рублей.

«Общество с ограниченной ответственностью „Алмакор и К“ обратилось в арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью „Курганский мясокомбинат ‚Стандарт‘“. Сумма взысканий — 370 614 рублей за стоимость товара ненадлежащего качества», — указано в документе.

Согласно данным сервиса СБИС, ООО «Алмакор и К» работает на рынке более 27 лет. Основной вид деятельности — оптовая торговля чистящими средствами. Также компания работает еще по 35 направлениям. Размер уставного капитала 35 000 руб. ООО «Алмакор и К», в судах выиграла 63% процессов в качестве истца и 50% в качестве ответчика, проиграла 6% процессов в качестве истца.

Общество с ограниченной ответственностью «Курганский мясокомбинат „Стандарт“» действует с августа 2008 года. Предприятие, в основном, занимается производством «продукции из мяса убойных животных и мяса птицы», указано на сайте сервиса. ООО насчитывает 20 филиалов и одну учрежденную компанию, имеет две лицензии. В судах организация выиграла 40% процессов в качестве истца и 9% в качестве ответчика, проиграла 2% процессов в качестве истца и 30% в качестве ответчика.

URA.RU сообщало ранее, что житель Кургана пожаловался на курганский мясокомбинат из-за испорченного завтрака. Он открыл банку тушенки и обнаружил в ней кусок пластика. Также корреспонденты агентства писали, что в консервах мясокомбината «Стандарт», заявленных как «халяльные» в магазинах Казахстана, нашли ДНК свинины.