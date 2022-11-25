TAC: Украина спровоцировала падение ракет в Польше ради втягивания США в конфликт с Россией

Зеленский провоцирует США на эскалацию конфликта с Россией, сообщает американский журнал Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Падение двух ракет в Польше — это разыгранный президентом Украины Владимиром Зеленским гамбит, который заставляет США начать боевые действия против России. Однако Америка должна сделать все, чтобы не допустить такого. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative.

«Вводящий в заблуждение ракетный гамбит Зеленского усиливает необходимость смены курса Вашингтона. Он сделал все возможное, чтобы использовать предположительно ошибочный удар своих вооруженных сил, чтобы втянуть НАТО в войну его страны против России. Почти наверняка будет следующий раз. США и их союзники должны заняться возведением противопожарных заграждений, препятствующих распространению этого конфликта», — пишут авторы журнала .

Также в материале отмечается, что США должны сократить военную помощь Украине и Европе. Авторы сделали акцент на том, что европейцам надо самим заботиться о своей безопасности. «Европейцам давно пора серьезно отнестись к своей защите. Но это произойдет только тогда, когда Вашингтон перестанет все за них делать», — уточняется в материале.

В середине ноября на территории Польши упало две ракеты. В СМИ сообщалось о гибели двух человек. По данному инциденту началось расследование. Спустя день в Минобороны РФ сообщали, что падение ракет является провокацией со стороны Украины. В Пентагоне не могут подтвердить сообщение о падении российских ракет в Польше.