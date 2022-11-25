Занятия в школах Челябинска отменили из-за морозов

Морозы продержатся в регионе до 29 ноября Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинской области 26 ноября отменили занятия в школах из-за морозов. Об этом сообщили в Единой дежурено-диспетчерской службе города.

«26 ноября в связи с низкой температурой окружающего воздуха комитетом по делам образования принято решение об отмене занятий в школах Челябинска. Занятия отменены для учащихся с 1 по 7 классы первой и второй смены», — говорится в сообщении ЕДДС.

По данным челябинского гидрометцентра, в 8:00 в Челябинске было -26 градусов, без осадков, ветер 1 метр в секунду. Днем потеплеет до -14.

Ранее сообщалось, что 25 и 26 ноября в регион придут сильные холода. По ночам будет до -29 градусов. Морозы продержатся в области до 29 ноября.