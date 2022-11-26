Путин раскрыл главную силу России на спецоперации

Путин заявил о единстве россиян на фоне давления западных стран

26 ноября 2022 в 09:53 Размер текста - 17 +

Путин поблагодарил российских военных за их результаты на фронте Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия справится с давлением, которое оказывают на нее западные страны, как большая, единая и дружная семья. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Сегодня Россия — страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья», — приводит слова Путина глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале . Чеченский глава также добавил, что в разговоре с ним Путин поблагодарил российских солдат за их «самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой». Ранее Путин, в ходе своей встречи с матерями российских военнослужащих, заявил, что Россия противостоит тем, кто «использует украинцев как пушечное мясо». Он также подчеркнул, что Россия добьется своих целей в ходе спецоперации, передает «Национальная служба новостей».

Россия справится с давлением, которое оказывают на нее западные страны, как большая, единая и дружная семья. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Сегодня Россия — страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья», — приводит слова Путина глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский глава также добавил, что в разговоре с ним Путин поблагодарил российских солдат за их «самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой». Ранее Путин, в ходе своей встречи с матерями российских военнослужащих, заявил, что Россия противостоит тем, кто «использует украинцев как пушечное мясо». Он также подчеркнул, что Россия добьется своих целей в ходе спецоперации, передает «Национальная служба новостей».