Путин раскрыл главную силу России на спецоперации

Путин заявил о единстве россиян на фоне давления западных стран
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин поблагодарил российских военных за их результаты на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия справится с давлением, которое оказывают на нее западные страны, как большая, единая и дружная семья. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Сегодня Россия — страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья», — приводит слова Путина глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский глава также добавил, что в разговоре с ним Путин поблагодарил российских солдат за их «самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой».

Ранее Путин, в ходе своей встречи с матерями российских военнослужащих, заявил, что Россия противостоит тем, кто «использует украинцев как пушечное мясо». Он также подчеркнул, что Россия добьется своих целей в ходе спецоперации, передает «Национальная служба новостей».

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Россия справится с давлением, которое оказывают на нее западные страны, как большая, единая и дружная семья. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Сегодня Россия — страна сплоченных патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья», — приводит слова Путина глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский глава также добавил, что в разговоре с ним Путин поблагодарил российских солдат за их «самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой». Ранее Путин, в ходе своей встречи с матерями российских военнослужащих, заявил, что Россия противостоит тем, кто «использует украинцев как пушечное мясо». Он также подчеркнул, что Россия добьется своих целей в ходе спецоперации, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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