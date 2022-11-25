Пожар произошел вечером 25 ноября (архивное фото)
В Тюмени произошел пожар в многоэтажном доме на улице Харьковской. Об этом местные жители сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, возгорание зафиксировали на втором этаже.
«25 ноября 2022 года примерно 22:40 в Тюмени на улице Харьковская, 69 случился пожар», — написали очевидцы в соцсетях. Неизвестно, есть ли пострадавшие.
Агентство направило запрос в ГУ МЧС Росси по Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Володарского произошел пожар. В происшествии пострадал один человек.
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