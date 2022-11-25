В Тюмени произошел пожар в многоэтажке. Видео

26 ноября 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Пожар произошел вечером 25 ноября (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени произошел пожар в многоэтажном доме на улице Харьковской. Об этом местные жители сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, возгорание зафиксировали на втором этаже. «25 ноября 2022 года примерно 22:40 в Тюмени на улице Харьковская, 69 случился пожар», — написали очевидцы в соцсетях. Неизвестно, есть ли пострадавшие. Агентство направило запрос в ГУ МЧС Росси по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Володарского произошел пожар. В происшествии пострадал один человек.

В Тюмени произошел пожар в многоэтажном доме на улице Харьковской. Об этом местные жители сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, возгорание зафиксировали на втором этаже. «25 ноября 2022 года примерно 22:40 в Тюмени на улице Харьковская, 69 случился пожар», — написали очевидцы в соцсетях. Неизвестно, есть ли пострадавшие. Агентство направило запрос в ГУ МЧС Росси по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Володарского произошел пожар. В происшествии пострадал один человек.