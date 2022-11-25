25 ноября 2022
24 ноября 2022

В Тюмени произошел пожар в многоэтажке. Видео

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Пожар в 16-этажном доме на улице Таежной. Екатеринбург
Пожар произошел вечером 25 ноября (архивное фото) Фото:

В Тюмени произошел пожар в многоэтажном доме на улице Харьковской. Об этом местные жители сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, возгорание зафиксировали на втором этаже.

«25 ноября 2022 года примерно 22:40 в Тюмени на улице Харьковская, 69 случился пожар», — написали очевидцы в соцсетях. Неизвестно, есть ли пострадавшие.

Агентство направило запрос в ГУ МЧС Росси по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Володарского произошел пожар. В происшествии пострадал один человек.

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В Тюмени произошел пожар в многоэтажном доме на улице Харьковской. Об этом местные жители сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, возгорание зафиксировали на втором этаже. «25 ноября 2022 года примерно 22:40 в Тюмени на улице Харьковская, 69 случился пожар», — написали очевидцы в соцсетях. Неизвестно, есть ли пострадавшие. Агентство направило запрос в ГУ МЧС Росси по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на улице Володарского произошел пожар. В происшествии пострадал один человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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