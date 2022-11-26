Народ Украины необходимо освободить от нацистского правления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Украинский народ будет освобожден от неонацистких правителей. Он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — заявил Лавров в эфире «Россия 24».
Россия начала спецоперацию на Украине по указу президента РФ Владимира путина. Одной из ее главных целей высказывалась денацификация территории. Неоднократно высказывался тезис, что президент Украины Владимир Зеленский и его подчиненные используют нацистские методы. Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива предложил для его свержения показать обычным украинцам, как роскошно живет он и приближенные к нему люди.
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Народ Украины необходимо освободить от нацистского правления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Украинский народ будет освобожден от неонацистких правителей. Он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — заявил Лавров в эфире «Россия 24». Россия начала спецоперацию на Украине по указу президента РФ Владимира путина. Одной из ее главных целей высказывалась денацификация территории. Неоднократно высказывался тезис, что президент Украины Владимир Зеленский и его подчиненные используют нацистские методы. Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива предложил для его свержения показать обычным украинцам, как роскошно живет он и приближенные к нему люди.