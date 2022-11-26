Лавров объявил о планах на свержение нацистских властей Украины

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Лавров считает, что украинцы заслужили жить в дружбе со славянскими братьями Фото:

Народ Украины необходимо освободить от нацистского правления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Украинский народ будет освобожден от неонацистких правителей. Он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — заявил Лавров в эфире «Россия 24».

Россия начала спецоперацию на Украине по указу президента РФ Владимира путина. Одной из ее главных целей высказывалась денацификация территории. Неоднократно высказывался тезис, что президент Украины Владимир Зеленский и его подчиненные используют нацистские методы. Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива предложил для его свержения показать обычным украинцам, как роскошно живет он и приближенные к нему люди.

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Народ Украины необходимо освободить от нацистского правления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Украинский народ будет освобожден от неонацистких правителей. Он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — заявил Лавров в эфире «Россия 24». Россия начала спецоперацию на Украине по указу президента РФ Владимира путина. Одной из ее главных целей высказывалась денацификация территории. Неоднократно высказывался тезис, что президент Украины Владимир Зеленский и его подчиненные используют нацистские методы. Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива предложил для его свержения показать обычным украинцам, как роскошно живет он и приближенные к нему люди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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