Лавров объявил о планах на свержение нацистских властей Украины

26 ноября 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

Лавров считает, что украинцы заслужили жить в дружбе со славянскими братьями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Народ Украины необходимо освободить от нацистского правления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Украинский народ будет освобожден от неонацистких правителей. Он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — заявил Лавров в эфире «Россия 24». Россия начала спецоперацию на Украине по указу президента РФ Владимира путина. Одной из ее главных целей высказывалась денацификация территории. Неоднократно высказывался тезис, что президент Украины Владимир Зеленский и его подчиненные используют нацистские методы. Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива предложил для его свержения показать обычным украинцам, как роскошно живет он и приближенные к нему люди.

Народ Украины необходимо освободить от нацистского правления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Украинский народ будет освобожден от неонацистких правителей. Он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — заявил Лавров в эфире «Россия 24». Россия начала спецоперацию на Украине по указу президента РФ Владимира путина. Одной из ее главных целей высказывалась денацификация территории. Неоднократно высказывался тезис, что президент Украины Владимир Зеленский и его подчиненные используют нацистские методы. Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива предложил для его свержения показать обычным украинцам, как роскошно живет он и приближенные к нему люди.