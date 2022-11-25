Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* не будет оспаривать свой статус иноагента

Решение о включении в список физических лиц-иностранных агентов бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана не будет обжаловано его защитой. Об этом сообщил его адвокат Владислав Идамжапов «Интерфаксу».
«С решением о включении в реестр иностранных агентов мы не согласны. Обжаловать решение не будем, поскольку считаем это бессмысленным», — прокомментировал решение «Интерфаксу» Идамжапов.
Минюст включил в список физлиц-иноагентов экс-мэра 25 ноября. Вместе с ним были включены еще пять человек.
Ранее URA.RU сообщало о включении Ройзмана в список иностранных агентов. По мнению защиты экс-мэра его внесли в список незаконно.
*Евгений Ройзман признан в РФ иностранным агентом.
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