Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* не будет оспаривать свой статус иноагента

Адвокат бывшего мэра не станет оспаривать его статус иностранного агента (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение о включении в список физических лиц-иностранных агентов бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана не будет обжаловано его защитой. Об этом сообщил его адвокат Владислав Идамжапов «Интерфаксу».

«С решением о включении в реестр иностранных агентов мы не согласны. Обжаловать решение не будем, поскольку считаем это бессмысленным», — прокомментировал решение «Интерфаксу» Идамжапов.

Минюст включил в список физлиц-иноагентов экс-мэра 25 ноября. Вместе с ним были включены еще пять человек.

Ранее URA.RU сообщало о включении Ройзмана в список иностранных агентов. По мнению защиты экс-мэра его внесли в список незаконно.

*Евгений Ройзман признан в РФ иностранным агентом.