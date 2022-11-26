Политолог: Путин готовится подвести промежуточные итоги спецоперации

В ходе своего обращения к Федеральному Собранию президент РФ подведет итоги года и расскажет о ходе проведения спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин готовится подвести промежуточные итоги спецоперации в миролюбивой форме. Об этом корреспонденту URA.RU заявил политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«Предполагается, что послание президента должно ответить на вопросы текущего состояния страны, прочертить траектории на ближайшее будущее. Неких геополитических ориентиров ждут. Президент подведет итоги года. Большой блок будет посвящен спецоперации, ее промежуточным итогам, результатам. И самому ходу. Предположу, что это послание будет построено в миролюбивой интонации последних обращений», — пояснил политолог.

Старовойтов уверяет, что российский лидер осознанно избегает именно воинственной риторики, занимая сдержанную позицию и выражая готовность России к конструктивному диалогу. Причем как с Украиной, так и со странами Запада. При этом РФ акцентирует внимание на защите собственных национальных интересов и ценностей, считает спикер.

Ранее URA.RU сообщало, о чем будет говорить президент России в своем послании Федеральному Собранию. По мнению политологов, речь Путина отразит реальные настроения граждан страны.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты Донбасса. Власти РФ не раз заявляли о том, что все цели операции будут выполнены. Ранее российский лидер говорил, что СВО объединила россиян на фоне давления западных стран.