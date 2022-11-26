Советник главы Херсонщины: ВСУ размещают артиллерию в жилых районах Херсона

ВСУ размещают артиллерию в жилых районах Херсона, с целью дискредитации РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают артиллерию в жилой застройке города, используя здания как щит. Об этом заявил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

«Жилая застройка, жилые массивы Херсона используются как маскировка, как живой щит, чтобы, в том числе с мирными гражданами, там размещать артиллерийские расчеты, ракетные установки», — сказал он. Его слова приводит ТАСС. Советник уточнил, что такая же тактика применялось украинскими бойцами в Мариуполе.

Кроме того, Малькевич считает, что ВСУ прикрываются жилыми зданиями с целью провокации России. Если российские войска будут отвечать на удары артиллерии, то вскоре соответствующие фотографии будут распространяться Украиной, выставляя Россию как агрессора, заверил чиновник.

Ранее Малькевич уверял, что ВСУ планируют использовать тела убитых херсонцев для постановок. Также это нужно для запугивания населения города, считает он. Украинские войска до этого начали расстреливать пророссийских жителей Херсона, заявляли в экстренных службах.

9 ноября командующий объединенной группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение отвести российские войска из Херсона. Переход был осуществлен с правого берега Днепра на левый. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса и демилитаризации страны.