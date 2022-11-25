Администрация Херсона: ВСУ хотят использовать тела убитых для постановок

25 ноября 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

ВСУ прикрываются мирным населением, размещая воинские части около многоэтажных домов, заявил Малькевич Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ планируют использовать тела убитых херсонцев для постановок. Об этом корреспонденту URA.RU заявил внештатный советник врио губернатора региона Александр Малькевич. «Казни [жителей Херсона] происходят закрыто, так как западные кураторы этого не одобряют. ВСУ пытаются свести счеты и запугать людей. Возможно, что тела убитых будут использовать для очередных постановок», — передает слова советника военкор Борис Следов. По словам советника, украинские власти в Херсоне не занимаются решением проблем гражданского населения. Также он сказал, что в городе ежедневно проходят задержания. «Людей десятками забирают военные, после увозят в неизвестном направлении», — заявил Малькевич. Советник врио губернатора провел аналогии с Мариуполем, сказав, что ВСУ прикрываются мирным населением. Также украинцы размещают воинские части и артиллерийские расчеты рядом с многоэтажными домами. Ранее власти Украины начали в Херсоне мобилизационные мероприятия. Некоторые украинцы скрывались от мобилизации на освобожденных РФ территориях. Также военкор Следов сообщал, что в городе было расстреляно 39 пророссийски настроенных активистов.

ВСУ планируют использовать тела убитых херсонцев для постановок. Об этом корреспонденту URA.RU заявил внештатный советник врио губернатора региона Александр Малькевич. «Казни [жителей Херсона] происходят закрыто, так как западные кураторы этого не одобряют. ВСУ пытаются свести счеты и запугать людей. Возможно, что тела убитых будут использовать для очередных постановок», — передает слова советника военкор Борис Следов. По словам советника, украинские власти в Херсоне не занимаются решением проблем гражданского населения. Также он сказал, что в городе ежедневно проходят задержания. «Людей десятками забирают военные, после увозят в неизвестном направлении», — заявил Малькевич. Советник врио губернатора провел аналогии с Мариуполем, сказав, что ВСУ прикрываются мирным населением. Также украинцы размещают воинские части и артиллерийские расчеты рядом с многоэтажными домами. Ранее власти Украины начали в Херсоне мобилизационные мероприятия. Некоторые украинцы скрывались от мобилизации на освобожденных РФ территориях. Также военкор Следов сообщал, что в городе было расстреляно 39 пророссийски настроенных активистов.