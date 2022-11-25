Администрация Херсона: ВСУ хотят использовать тела убитых для постановок

ВСУ планируют использовать тела убитых херсонцев для постановок. Об этом корреспонденту URA.RU заявил внештатный советник врио губернатора региона Александр Малькевич.
«Казни [жителей Херсона] происходят закрыто, так как западные кураторы этого не одобряют. ВСУ пытаются свести счеты и запугать людей. Возможно, что тела убитых будут использовать для очередных постановок», — передает слова советника военкор Борис Следов.
По словам советника, украинские власти в Херсоне не занимаются решением проблем гражданского населения. Также он сказал, что в городе ежедневно проходят задержания. «Людей десятками забирают военные, после увозят в неизвестном направлении», — заявил Малькевич.
Советник врио губернатора провел аналогии с Мариуполем, сказав, что ВСУ прикрываются мирным населением. Также украинцы размещают воинские части и артиллерийские расчеты рядом с многоэтажными домами.
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ВСУ планируют использовать тела убитых херсонцев для постановок. Об этом корреспонденту URA.RU заявил внештатный советник врио губернатора региона Александр Малькевич. «Казни [жителей Херсона] происходят закрыто, так как западные кураторы этого не одобряют. ВСУ пытаются свести счеты и запугать людей. Возможно, что тела убитых будут использовать для очередных постановок», — передает слова советника военкор Борис Следов. По словам советника, украинские власти в Херсоне не занимаются решением проблем гражданского населения. Также он сказал, что в городе ежедневно проходят задержания. «Людей десятками забирают военные, после увозят в неизвестном направлении», — заявил Малькевич. Советник врио губернатора провел аналогии с Мариуполем, сказав, что ВСУ прикрываются мирным населением. Также украинцы размещают воинские части и артиллерийские расчеты рядом с многоэтажными домами. Ранее власти Украины начали в Херсоне мобилизационные мероприятия. Некоторые украинцы скрывались от мобилизации на освобожденных РФ территориях. Также военкор Следов сообщал, что в городе было расстреляно 39 пророссийски настроенных активистов.