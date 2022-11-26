Лукашенко отреагировал на неожиданную смерть главы МИД Беларуси

Лукашенко выразил соболезнования семье умершего министра Макея
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования семье умершего главы МИД республики Владимира Макея. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
«Лукашенко выразил соболезнования родным и близким министра иностранных дел Владимира Макея», — цитирует издание «Белта» пресс-службу президента.
64-летний Макей скоропостижно скончался 26 ноября. Причины смерти неизвестны. Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале заявила, что была потрясена сообщением о смерти Макея.
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