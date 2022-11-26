Лукашенко отреагировал на неожиданную смерть главы МИД Беларуси

Лукашенко выразил соболезнования семье умершего главы МИД Беларуси Макея
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр, одкб
Лукашенко выразил соболезнования семье умершего министра Макея Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования семье умершего главы МИД республики Владимира Макея. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Лукашенко выразил соболезнования родным и близким министра иностранных дел Владимира Макея», — цитирует издание «Белта» пресс-службу президента.

64-летний Макей скоропостижно скончался 26 ноября. Причины смерти неизвестны. Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале заявила, что была потрясена сообщением о смерти Макея.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования семье умершего главы МИД республики Владимира Макея. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера. «Лукашенко выразил соболезнования родным и близким министра иностранных дел Владимира Макея», — цитирует издание «Белта» пресс-службу президента. 64-летний Макей скоропостижно скончался 26 ноября. Причины смерти неизвестны. Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале заявила, что была потрясена сообщением о смерти Макея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...