Генерал Гурулев выделил особое качество Суровикина, помогающее в спецоперации

Генерал Гурулев: Суровикин не боится принимать ответственные решения и нести за них ответственность

26 ноября 2022 в 21:14 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин обладает волевым характером, отметил Андрей Гурулев Фото: AP/TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий силами СВО генерал армии Сергей Суровикин способен принимать серьезные, ответственные решения и не боится нести за них ответственность. Об этом заявил генерал-лейтенант, депутат Госдумы Андрей Гурулев. «Суровикин обладает редким качеством, которое в современном мире сложно встретить. Он волевой и способен принимать решения в самых серьезных и тяжелых ситуациях, не боясь нести ответственность, что редкость по нынешним временам», — рассказал Гурулев в эфире телеканала «Царьград». Он также подчеркнул, что решение о передислокации российских войск с правого берега Днепра на левый также принималось Суровикиным, и он осознает ответственность за данное решение. Ранее военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что после назначения Сергея Суровикина, российская армия изменила свою тактику в ходе СВО. Вооруженные силы РФ теперь чаще используют охваты и прорывы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. С 8 октября Сергей Суровикин был назначен командующим группировкой войск в зоне СВО.

Главнокомандующий силами СВО генерал армии Сергей Суровикин способен принимать серьезные, ответственные решения и не боится нести за них ответственность. Об этом заявил генерал-лейтенант, депутат Госдумы Андрей Гурулев. «Суровикин обладает редким качеством, которое в современном мире сложно встретить. Он волевой и способен принимать решения в самых серьезных и тяжелых ситуациях, не боясь нести ответственность, что редкость по нынешним временам», — рассказал Гурулев в эфире телеканала «Царьград». Он также подчеркнул, что решение о передислокации российских войск с правого берега Днепра на левый также принималось Суровикиным, и он осознает ответственность за данное решение. Ранее военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что после назначения Сергея Суровикина, российская армия изменила свою тактику в ходе СВО. Вооруженные силы РФ теперь чаще используют охваты и прорывы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. С 8 октября Сергей Суровикин был назначен командующим группировкой войск в зоне СВО.