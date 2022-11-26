Кулеба рассказал о тайной помощи Украине

МИД Украины: Киев получает тайную помощь от стран, которые выступают против конфликта

26 ноября 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба заявил, что после повреждения инфраструктуры, Украине приходится тяжело Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине тайно оказывают поддержку страны, которые публично не выступают в поддержку Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит», — подчеркнул министр в интервью французскому изданию Le Parisien. При этом он также уточнил, что после ударов РФ по инфраструктуре Украины стране приходится тяжело. Ранее Кулеба заявил, что Украина не против переговоров с Россией, сообщает телеканал 360. Одним из условий является территориальная целостность страны. Также министр пояснял, что европейские страны не должны «уставать» от помощи Украине. Поясняя свою мысль, он подчеркнул, что «раз украинцы не устали от конфликта, значит и остальные не должны». По словам Кулебы, Украина надеется получить новые системы ПВО до конца года, сообщает «Федеральное агентство новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

Украине тайно оказывают поддержку страны, которые публично не выступают в поддержку Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Большинство из этих третьих стран публично говорят, что ничего не поставляют, но за кулисами все происходит», — подчеркнул министр в интервью французскому изданию Le Parisien. При этом он также уточнил, что после ударов РФ по инфраструктуре Украины стране приходится тяжело. Ранее Кулеба заявил, что Украина не против переговоров с Россией, сообщает телеканал 360. Одним из условий является территориальная целостность страны. Также министр пояснял, что европейские страны не должны «уставать» от помощи Украине. Поясняя свою мысль, он подчеркнул, что «раз украинцы не устали от конфликта, значит и остальные не должны». По словам Кулебы, Украина надеется получить новые системы ПВО до конца года, сообщает «Федеральное агентство новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.