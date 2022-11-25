Кулеба заявил, что Украина не против переговоров с Россией

25 ноября 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

На Украине никак не определятся с мирными переговорами Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не против переговоров с Россией, однако есть несколько условий. Об этом заявила глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Parisien. «[Президент Украины] Владимир Зеленский на саммите G20… выразил волю к достижению мира», — заявил изданию Кулеба. Он отметил, что для переговоров есть условие: это территориальная целостность Украины и отсутствие ультиматумов со стороны России. Ранее эксперт по международным отношениям Самид Баша заявил, что требования президента Украины Владимира Зеленского к лидеру России Владимиру Путину нереалистичны. В Госдуме РФ отметили, что переговоры с Зеленским не имеют смысла. Сам украинский лидер подчеркивал, что его страна не будет вести переговоров с Путиным, однако впоследствии заявил, что пора прервать боевые действия.

Украина не против переговоров с Россией, однако есть несколько условий. Об этом заявила глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Parisien. «[Президент Украины] Владимир Зеленский на саммите G20… выразил волю к достижению мира», — заявил изданию Кулеба. Он отметил, что для переговоров есть условие: это территориальная целостность Украины и отсутствие ультиматумов со стороны России. Ранее эксперт по международным отношениям Самид Баша заявил, что требования президента Украины Владимира Зеленского к лидеру России Владимиру Путину нереалистичны. В Госдуме РФ отметили, что переговоры с Зеленским не имеют смысла. Сам украинский лидер подчеркивал, что его страна не будет вести переговоров с Путиным, однако впоследствии заявил, что пора прервать боевые действия.