Кулеба заявил, что Украина не против переговоров с Россией

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
На Украине никак не определятся с мирными переговорами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина не против переговоров с Россией, однако есть несколько условий. Об этом заявила глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Parisien.

«[Президент Украины] Владимир Зеленский на саммите G20… выразил волю к достижению мира», — заявил изданию Кулеба. Он отметил, что для переговоров есть условие: это территориальная целостность Украины и отсутствие ультиматумов со стороны России.

Ранее эксперт по международным отношениям Самид Баша заявил, что требования президента Украины Владимира Зеленского к лидеру России Владимиру Путину нереалистичны. В Госдуме РФ отметили, что переговоры с Зеленским не имеют смысла. Сам украинский лидер подчеркивал, что его страна не будет вести переговоров с Путиным, однако впоследствии заявил, что пора прервать боевые действия.

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Украина не против переговоров с Россией, однако есть несколько условий. Об этом заявила глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью французской газете Parisien. «[Президент Украины] Владимир Зеленский на саммите G20… выразил волю к достижению мира», — заявил изданию Кулеба. Он отметил, что для переговоров есть условие: это территориальная целостность Украины и отсутствие ультиматумов со стороны России. Ранее эксперт по международным отношениям Самид Баша заявил, что требования президента Украины Владимира Зеленского к лидеру России Владимиру Путину нереалистичны. В Госдуме РФ отметили, что переговоры с Зеленским не имеют смысла. Сам украинский лидер подчеркивал, что его страна не будет вести переговоров с Путиным, однако впоследствии заявил, что пора прервать боевые действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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