В Перми несколько дней ищут пропавшую девушку. Фото

27 ноября 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

Волонтеры сообщают, что девушка вышла из гостей в Верещагино и больше ее не видели (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае ведут поиски 19-летней Ксении Селивановой. Она пропала 24 ноября, девушка вышла из гостей в Верещагино и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Ориентировку разместили в группе «Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» соцсети «ВКонтакте». «Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые до плеч. Была одета: серая куртка, шапка бежевая, коричневые штаны, черные ботинки, при себе имела спортивную сумку», — указано в ориентировке. Всех, кому что-либо известно о пропавшей молодой девушке, просят звонить по телефонам 02, 102, 112 (ЕДДС), 8-342-241-36-40 (БРНС г. Пермь), 8-912-880-41-60 (волонтеры) или 8-958-244-12-84 (инфорг Юлия). Ранее в Березниках искали двух 14-летних школьниц, девочек нашли спустя чуть более суток. Девушка вышла из гостей 24 ноября в Верещагино Пермского края «Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей», «ВКонтакте»

В Пермском крае ведут поиски 19-летней Ксении Селивановой. Она пропала 24 ноября, девушка вышла из гостей в Верещагино и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Ориентировку разместили в группе «Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» соцсети «ВКонтакте». «Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые до плеч. Была одета: серая куртка, шапка бежевая, коричневые штаны, черные ботинки, при себе имела спортивную сумку», — указано в ориентировке. Всех, кому что-либо известно о пропавшей молодой девушке, просят звонить по телефонам 02, 102, 112 (ЕДДС), 8-342-241-36-40 (БРНС г. Пермь), 8-912-880-41-60 (волонтеры) или 8-958-244-12-84 (инфорг Юлия). Ранее в Березниках искали двух 14-летних школьниц, девочек нашли спустя чуть более суток.