26 ноября 2022
25 ноября 2022

В Перми несколько дней ищут пропавшую девушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры сообщают, что девушка вышла из гостей в Верещагино и больше ее не видели (архивное фото) Фото:

В Пермском крае ведут поиски 19-летней Ксении Селивановой. Она пропала 24 ноября, девушка вышла из гостей в Верещагино и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Ориентировку разместили в группе «Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» соцсети «ВКонтакте».

«Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые до плеч. Была одета: серая куртка, шапка бежевая, коричневые штаны, черные ботинки, при себе имела спортивную сумку», — указано в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей молодой девушке, просят звонить по телефонам 02, 102, 112 (ЕДДС), 8-342-241-36-40 (БРНС г. Пермь), 8-912-880-41-60 (волонтеры) или 8-958-244-12-84 (инфорг Юлия). Ранее в Березниках искали двух 14-летних школьниц, девочек нашли спустя чуть более суток.

Девушка вышла из гостей 24 ноября в Верещагино Пермского края

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В Пермском крае ведут поиски 19-летней Ксении Селивановой. Она пропала 24 ноября, девушка вышла из гостей в Верещагино и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Ориентировку разместили в группе «Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей» соцсети «ВКонтакте». «Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые до плеч. Была одета: серая куртка, шапка бежевая, коричневые штаны, черные ботинки, при себе имела спортивную сумку», — указано в ориентировке. Всех, кому что-либо известно о пропавшей молодой девушке, просят звонить по телефонам 02, 102, 112 (ЕДДС), 8-342-241-36-40 (БРНС г. Пермь), 8-912-880-41-60 (волонтеры) или 8-958-244-12-84 (инфорг Юлия). Ранее в Березниках искали двух 14-летних школьниц, девочек нашли спустя чуть более суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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