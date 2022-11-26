26 ноября 2022
25 ноября 2022
24 ноября 2022

В Салехарде продается четырехкомнатная квартира с сауной за 15 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, сауна, hyatt, хайат, парилка
В ванной комнате установлена финская сауна Фото:

В Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлена четырехкомнатная квартира с финской сауной. Стоимость жилья — 15 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

«Квартира продается с мебелью и техникой, остается все, вплоть до штор. В ванной установлена финская сауна и хаммам-душевая кабина. Стильная кухня и большой коридор, теплая лоджия», — сообщается в объявлении.

Площадь квартиры 94 квадратных метра. Она расположена на четвертом этаже шестиэтажки.

Продавец отмечает, что в 2022 году в квартире сделан ремонт из качественных и дорогих материалов. В доме есть лифт. Объект продается в связи с переездом.

Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое на продажу выставлена комната в общежитии за 3,9 миллионов рублей. За аналогичную стоимость можно приобрести однокомнатную квартиру.

В ванной комнате установлена финская сауна
В квартире сделан ремонт из качественных и дорогих материалов, отмечает продавец
Собственник продает квартиру в связи с переездом

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлена четырехкомнатная квартира с финской сауной. Стоимость жилья — 15 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «Квартира продается с мебелью и техникой, остается все, вплоть до штор. В ванной установлена финская сауна и хаммам-душевая кабина. Стильная кухня и большой коридор, теплая лоджия», — сообщается в объявлении. Площадь квартиры 94 квадратных метра. Она расположена на четвертом этаже шестиэтажки. Продавец отмечает, что в 2022 году в квартире сделан ремонт из качественных и дорогих материалов. В доме есть лифт. Объект продается в связи с переездом. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое на продажу выставлена комната в общежитии за 3,9 миллионов рублей. За аналогичную стоимость можно приобрести однокомнатную квартиру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...