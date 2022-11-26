В ванной комнате установлена финская сауна Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлена четырехкомнатная квартира с финской сауной. Стоимость жилья — 15 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

«Квартира продается с мебелью и техникой, остается все, вплоть до штор. В ванной установлена финская сауна и хаммам-душевая кабина. Стильная кухня и большой коридор, теплая лоджия», — сообщается в объявлении.

Площадь квартиры 94 квадратных метра. Она расположена на четвертом этаже шестиэтажки.

Продавец отмечает, что в 2022 году в квартире сделан ремонт из качественных и дорогих материалов. В доме есть лифт. Объект продается в связи с переездом.

Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое на продажу выставлена комната в общежитии за 3,9 миллионов рублей. За аналогичную стоимость можно приобрести однокомнатную квартиру.

В ванной комнате установлена финская сауна avito.ru

В квартире сделан ремонт из качественных и дорогих материалов, отмечает продавец avito.ru