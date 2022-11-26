В Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлена четырехкомнатная квартира с финской сауной. Стоимость жилья — 15 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito.
«Квартира продается с мебелью и техникой, остается все, вплоть до штор. В ванной установлена финская сауна и хаммам-душевая кабина. Стильная кухня и большой коридор, теплая лоджия», — сообщается в объявлении.
Площадь квартиры 94 квадратных метра. Она расположена на четвертом этаже шестиэтажки.
Продавец отмечает, что в 2022 году в квартире сделан ремонт из качественных и дорогих материалов. В доме есть лифт. Объект продается в связи с переездом.
Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое на продажу выставлена комната в общежитии за 3,9 миллионов рублей. За аналогичную стоимость можно приобрести однокомнатную квартиру.
В ванной комнате установлена финская сауна
avito.ru
В квартире сделан ремонт из качественных и дорогих материалов, отмечает продавец
В Салехарде (ЯНАО) на продажу выставлена четырехкомнатная квартира с финской сауной. Стоимость жилья — 15 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «Квартира продается с мебелью и техникой, остается все, вплоть до штор. В ванной установлена финская сауна и хаммам-душевая кабина. Стильная кухня и большой коридор, теплая лоджия», — сообщается в объявлении. Площадь квартиры 94 квадратных метра. Она расположена на четвертом этаже шестиэтажки. Продавец отмечает, что в 2022 году в квартире сделан ремонт из качественных и дорогих материалов. В доме есть лифт. Объект продается в связи с переездом. Ранее URA.RU писало, что в Новом Уренгое на продажу выставлена комната в общежитии за 3,9 миллионов рублей. За аналогичную стоимость можно приобрести однокомнатную квартиру.