В Новоуральске (Свердловская область) 62-летняя пенсионерка взяла в кредит 400 тысяч рублей, но отдала их мошенникам, которые представились сотрудниками полиции. Об этом сообщила пресс-служба МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселку Уральский в соцсети «ВКонтакте».
«Злоумышленники обманным путем убедили пенсионерку оформить и отдать кредит в 400 000 рублей. Потерпевшей позвонили лже-силовики и сообщили, что на имя женщины пытались оформить кредит. Испугавшись, женщина пошла на поводу у мошенников, взяла кредит и отдал всю сумму преступникам», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что женщина взяла займ в 200 тысяч рублей и страховку на такую же сумму. После этого преступники попросили пенсионерку вернуть деньги в банк. Не подумав, она перечислила все средства на 14 продиктованных счетов. После этого мошенники перестали выходить на связь с женщиной. Тогда она и обратилась в полицию.
Ранее URA.RU писало про лже-сотрудников силовых структур, среди которых ФСБ, СКР, прокуратура и МВД, похитили у свердловчан 137 млн рублей. Силовики фиксируют большое количество звонков аферистов с территории Украины.
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