26 ноября 2022
25 ноября 2022

Свердловчанка взяла в кредит 400 тысяч рублей и отдала их мошенникам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Москва, кошелек, пачка денег, воровство, кража, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры, карманники
Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) 62-летняя пенсионерка взяла в кредит 400 тысяч рублей, но отдала их мошенникам, которые представились сотрудниками полиции. Об этом сообщила пресс-служба МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселку Уральский в соцсети «ВКонтакте».

«Злоумышленники обманным путем убедили пенсионерку оформить и отдать кредит в 400 000 рублей. Потерпевшей позвонили лже-силовики и сообщили, что на имя женщины пытались оформить кредит. Испугавшись, женщина пошла на поводу у мошенников, взяла кредит и отдал всю сумму преступникам», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что женщина взяла займ в 200 тысяч рублей и страховку на такую же сумму. После этого преступники попросили пенсионерку вернуть деньги в банк. Не подумав, она перечислила все средства на 14 продиктованных счетов. После этого мошенники перестали выходить на связь с женщиной. Тогда она и обратилась в полицию.

Ранее URA.RU писало про лже-сотрудников силовых структур, среди которых ФСБ, СКР, прокуратура и МВД, похитили у свердловчан 137 млн рублей. Силовики фиксируют большое количество звонков аферистов с территории Украины.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

В Новоуральске (Свердловская область) 62-летняя пенсионерка взяла в кредит 400 тысяч рублей, но отдала их мошенникам, которые представились сотрудниками полиции. Об этом сообщила пресс-служба МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселку Уральский в соцсети «ВКонтакте». «Злоумышленники обманным путем убедили пенсионерку оформить и отдать кредит в 400 000 рублей. Потерпевшей позвонили лже-силовики и сообщили, что на имя женщины пытались оформить кредит. Испугавшись, женщина пошла на поводу у мошенников, взяла кредит и отдал всю сумму преступникам», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что женщина взяла займ в 200 тысяч рублей и страховку на такую же сумму. После этого преступники попросили пенсионерку вернуть деньги в банк. Не подумав, она перечислила все средства на 14 продиктованных счетов. После этого мошенники перестали выходить на связь с женщиной. Тогда она и обратилась в полицию. Ранее URA.RU писало про лже-сотрудников силовых структур, среди которых ФСБ, СКР, прокуратура и МВД, похитили у свердловчан 137 млн рублей. Силовики фиксируют большое количество звонков аферистов с территории Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...