Свердловчанка взяла в кредит 400 тысяч рублей и отдала их мошенникам. Видео

27 ноября 2022 в 04:00 Размер текста - 17 +

Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Новоуральске (Свердловская область) 62-летняя пенсионерка взяла в кредит 400 тысяч рублей, но отдала их мошенникам, которые представились сотрудниками полиции. Об этом сообщила пресс-служба МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселку Уральский в соцсети «ВКонтакте». «Злоумышленники обманным путем убедили пенсионерку оформить и отдать кредит в 400 000 рублей. Потерпевшей позвонили лже-силовики и сообщили, что на имя женщины пытались оформить кредит. Испугавшись, женщина пошла на поводу у мошенников, взяла кредит и отдал всю сумму преступникам», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что женщина взяла займ в 200 тысяч рублей и страховку на такую же сумму. После этого преступники попросили пенсионерку вернуть деньги в банк. Не подумав, она перечислила все средства на 14 продиктованных счетов. После этого мошенники перестали выходить на связь с женщиной. Тогда она и обратилась в полицию. Ранее URA.RU писало про лже-сотрудников силовых структур, среди которых ФСБ, СКР, прокуратура и МВД, похитили у свердловчан 137 млн рублей. Силовики фиксируют большое количество звонков аферистов с территории Украины.

В Новоуральске (Свердловская область) 62-летняя пенсионерка взяла в кредит 400 тысяч рублей, но отдала их мошенникам, которые представились сотрудниками полиции. Об этом сообщила пресс-служба МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселку Уральский в соцсети «ВКонтакте». «Злоумышленники обманным путем убедили пенсионерку оформить и отдать кредит в 400 000 рублей. Потерпевшей позвонили лже-силовики и сообщили, что на имя женщины пытались оформить кредит. Испугавшись, женщина пошла на поводу у мошенников, взяла кредит и отдал всю сумму преступникам», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что женщина взяла займ в 200 тысяч рублей и страховку на такую же сумму. После этого преступники попросили пенсионерку вернуть деньги в банк. Не подумав, она перечислила все средства на 14 продиктованных счетов. После этого мошенники перестали выходить на связь с женщиной. Тогда она и обратилась в полицию. Ранее URA.RU писало про лже-сотрудников силовых структур, среди которых ФСБ, СКР, прокуратура и МВД, похитили у свердловчан 137 млн рублей. Силовики фиксируют большое количество звонков аферистов с территории Украины.