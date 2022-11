The Times: в Британии украинских беженцев выселили из отеля ради других мигрантов

Украинские беженцы были вынуждены найти другое жилье в Британии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Украинских беженцев выселили из отель, чтобы заселить мигрантов из Манстона. Об этом сообщает британская газета The Times. «Бездомным украинским семьям было дано уведомление о том, что они должны покинуть свое жилье за ??два дня после того, как Министерство внутренних дел решило, что отель будет использоваться для размещения лиц, ищущих убежища, из переполненного Манстона. В гостинице проживали семь бездомных украинских семей и две британские семьи», — сообщает The Times. Теперь они в гостиницах Стоктон-он-Тис и графство Дарем. Дети украинских беженцев теперь должны ехать на такси около 40 минут, чтобы добраться до школы в Норталлертоне, отмечает издание. По словам источника в МВД, им сообщили, что отель был пуст, поэтому семьи не выселяли. Европейские страны и другие государства принимают украинских беженцев из-за спецоперации РФ на Украине. В Европе мигранты из других стран недовольны, что об украинцах думают в первую очередь, передает Пятый канал со ссылкой на The New York Times. Депутат британского парламента Лейла Моран заявила, что была шокирована количеством бездомных украинцев. За месяц их число возросло на 22%, сообщила парламентарий.

