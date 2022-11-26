Волонтеру из ЯНАО Виталию Мацакову вручили благодарственное письмо от президента РФ

Путин наградил волонтера и учителя из ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Волонтер, учитель и руководитель школьного отряда в поселке Заполярный Надымского района (ЯНАО) Виталий Мацаков получил благодарственное письмо от президента РФ Владимира Путина. Ямалец отмечен за вклад в организацию мероприятий, посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на странице «Волонтеры Победы Ямала» в соцсети «ВКонтакте».

«Наш координатор направления „Моя История“, руководитель школьного отряда п. Заполярный Надымского района — Виталий Мацаков получил благодарность Президента РФ. Виталий непрерывно ведет качественную, адресную и реальную работу в рамках сохранения истории и борьбы с ее фальсификацией!» — сообщается в группе.

Мацакова наградили в Москве, он принимает участие во Всероссийском форуме с международным участием «Zа Победу!» в Музее Победы на Поклонной горе. 200 участников из разных стран на встрече обсуждают вопросы патриотического воспитания и развития гражданского общества.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске участнику специальной военной операции депутату городской думы Елене Земенковой вручили почетный знак «Команда Путина». В родной город женщина приехала в отпуск, по окончании которого отправится в зону СВО.

Виталий Мацаков получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина «Волонтеры Победы Ямала», «ВКонтакте»