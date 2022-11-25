В ЯНАО наградили участника спецоперации. Фото

26 ноября 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

На Донбассе Елена Земенкова оказывает медицинскую помощь и спасает людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ноябрьске (ЯНАО) участнику специальной военной операции депутату городской думы Елене Земенковой вручили почетный знак «Команда Путина». Об этом сообщается в официальном паблике администрации города в социальной сети «Вконтакте». «В администрации города наградили участника специальной военной операции Елену Земенкову. За большой профессиональный вклад в благо жизни людей, проявленный героизм и преданность стране был вручен почетный знак „Команда Путина“», — говорится в новости. Елена Земенкова депутат Ноябрьской городской думы от партии ЛДПР. В августе 2022 года она уехала добровольцем на Донбасс, где оказывает медицинскую помощь и спасает людей. В родной город Елена Земенкова приехала в отпуск, по окончании которого отправится в зону СВО. Ранее URA.RU сообщало, что депутата из Ноябрьска наградили за службу в ДНР. Елене Земенковой вручили медаль «За заслуги в военной медицине». Депутат из ЯНАО получила почетный знак «Команда Путина» страница «Вконтакте» администрации Ноябрьска

В Ноябрьске (ЯНАО) участнику специальной военной операции депутату городской думы Елене Земенковой вручили почетный знак «Команда Путина». Об этом сообщается в официальном паблике администрации города в социальной сети «Вконтакте». «В администрации города наградили участника специальной военной операции Елену Земенкову. За большой профессиональный вклад в благо жизни людей, проявленный героизм и преданность стране был вручен почетный знак „Команда Путина“», — говорится в новости. Елена Земенкова депутат Ноябрьской городской думы от партии ЛДПР. В августе 2022 года она уехала добровольцем на Донбасс, где оказывает медицинскую помощь и спасает людей. В родной город Елена Земенкова приехала в отпуск, по окончании которого отправится в зону СВО. Ранее URA.RU сообщало, что депутата из Ноябрьска наградили за службу в ДНР. Елене Земенковой вручили медаль «За заслуги в военной медицине».