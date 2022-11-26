В Екатеринбурге, на Уралмаше, произошел прорыв труб. Подтоплена улица Ярославская и Ломоносова, сообщают в соцсетях местные жители.
«Прорвало, недавно установленные, трубы. Затопило частные постройки», — сообщили очевидцы в telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург.
Корреспонденту URA.RU удалось связаться с аварийной службой Орджоникидзевского района. В разговоре диспетчер рассказала, что ведутся работы по ликвидации коммунальной аварии и «готовится раскопка» поврежденных труб.
Ранее URA.RU сообщало о коммунальной аварии, на территории Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), в Екатеринбурге. Возле ВУЗа разлилась целая река, заблокировав подъезды к общежитию.
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