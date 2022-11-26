26 ноября 2022
25 ноября 2022

В Екатеринбурге прорвало трубы, подтоплены улицы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Потоп на Малышева Восточная, порыв трубы. Екатеринбург, коммунальная авария, пар, потоп, кипяток, порыв трубы, прорыв трубы
На Уралмаше затопило улицу Ярославская и Ломоносова Фото:

В Екатеринбурге, на Уралмаше, произошел прорыв труб. Подтоплена улица Ярославская и Ломоносова, сообщают в соцсетях местные жители.

«Прорвало, недавно установленные, трубы. Затопило частные постройки», — сообщили очевидцы в telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург.

Корреспонденту URA.RU удалось связаться с аварийной службой Орджоникидзевского района. В разговоре диспетчер рассказала, что ведутся работы по ликвидации коммунальной аварии и «готовится раскопка» поврежденных труб.

Ранее URA.RU сообщало о коммунальной аварии, на территории Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), в Екатеринбурге. Возле ВУЗа разлилась целая река, заблокировав подъезды к общежитию.

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В Екатеринбурге, на Уралмаше, произошел прорыв труб. Подтоплена улица Ярославская и Ломоносова, сообщают в соцсетях местные жители. «Прорвало, недавно установленные, трубы. Затопило частные постройки», — сообщили очевидцы в telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург. Корреспонденту URA.RU удалось связаться с аварийной службой Орджоникидзевского района. В разговоре диспетчер рассказала, что ведутся работы по ликвидации коммунальной аварии и «готовится раскопка» поврежденных труб. Ранее URA.RU сообщало о коммунальной аварии, на территории Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), в Екатеринбурге. Возле ВУЗа разлилась целая река, заблокировав подъезды к общежитию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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