В ХМАО глава района помог семье погибшего в зоне СВО военнослужащего. Видео

Глава Белоярского района ХМАО подарил ноутбук семью погибшего военнослужащего

27 ноября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Глава Белоярского района посетил семью погибшего военнослужащего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава администрации Белоярского района Сергей Маненков подарил ноутбук семье погибшего в ходе проведения специальной военной операции военнослужащего Данила Ким. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Вместе с предпринимателем Аркадием Базеяном посетили семью погибшего в ходе спецоперации жителя Белоярского Данила Ким. Мы подарили ноутбук и сладкие угощения», — сообщил Сергей Маненков в Telegram. Также он сообщил, что в День Матери в Белоярском районе пройдет праздничный концерт. На мероприятие приглашены 27 матерей и жен военнослужащих, участвующих в СВО. Ранее URA.RU рассказало, что в ходе проведения спецоперации на Украине погиб уроженец Белоярского района ХМАО Данил Ким. Власти округа оказывают семье погибшего необходимую поддержку. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главные задачи — демилитаризация и денацификация Украины.

Глава администрации Белоярского района Сергей Маненков подарил ноутбук семье погибшего в ходе проведения специальной военной операции военнослужащего Данила Ким. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Вместе с предпринимателем Аркадием Базеяном посетили семью погибшего в ходе спецоперации жителя Белоярского Данила Ким. Мы подарили ноутбук и сладкие угощения», — сообщил Сергей Маненков в Telegram. Также он сообщил, что в День Матери в Белоярском районе пройдет праздничный концерт. На мероприятие приглашены 27 матерей и жен военнослужащих, участвующих в СВО. Ранее URA.RU рассказало, что в ходе проведения спецоперации на Украине погиб уроженец Белоярского района ХМАО Данил Ким. Власти округа оказывают семье погибшего необходимую поддержку. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главные задачи — демилитаризация и денацификация Украины.