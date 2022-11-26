Генсек НАТО признал тяжелые времена в Европе из-за Украины

Помощь Украине привела западные страны к тяжелым временам. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию [на фоне помощи европейских стран Украине] означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе», — передает слова генсека НАТО издание Welt. При этом Столтенберг отметил, что, несмотря на это, необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.
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Помощь Украине привела западные страны к тяжелым временам. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Рост счетов за продукты питания и электроэнергию [на фоне помощи европейских стран Украине] означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе», — передает слова генсека НАТО издание Welt. При этом Столтенберг отметил, что, несмотря на это, необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны объединиться, оказывая стране помощь. Он предложил им жестко ограничить цены на российскую нефть. Страны Евросоюза, однако, не смогли принять единое решение по этому вопросу.