26 ноября 2022

Генсек НАТО признал тяжелые времена в Европе из-за Украины

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В Европе выросли счета за электроэнергию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Помощь Украине привела западные страны к тяжелым временам. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию [на фоне помощи европейских стран Украине] означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе», — передает слова генсека НАТО издание Welt. При этом Столтенберг отметил, что, несмотря на это, необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны объединиться, оказывая стране помощь. Он предложил им жестко ограничить цены на российскую нефть. Страны Евросоюза, однако, не смогли принять единое решение по этому вопросу.

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Помощь Украине привела западные страны к тяжелым временам. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Рост счетов за продукты питания и электроэнергию [на фоне помощи европейских стран Украине] означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе», — передает слова генсека НАТО издание Welt. При этом Столтенберг отметил, что, несмотря на это, необходимо «поддерживать и увеличивать» помощь Киеву. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны объединиться, оказывая стране помощь. Он предложил им жестко ограничить цены на российскую нефть. Страны Евросоюза, однако, не смогли принять единое решение по этому вопросу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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