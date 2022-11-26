Пермские морпехи рассказали о погибшем в ходе СВО боевом товарище

27 ноября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Морпехи в Перми почтили память погибших земляков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ветераны морской пехоты в Перми 27 ноября отметили свой праздник — День морской пехоты. Они возложили цветы к памятнику «Солдат России» и вспомнили погибших в ходе выполнения спецоперации товарищей, передает корреспондент URA.RU. В мероприятии также приняли участие ветераны ВМФ, представители региональной организации «Боевое братство», родители кадетов. В числе тех, кто не вернулся из зоны СВО, матрос-контрактник Георгий Зеляпукин. Пермяк закончил суворовское училище и связал свою жизнь с армией, рассказал URA.RU представитель региональной организации «Морские пехотинцы Пермского края» Юрий Шадрин. «Георгий был очень волевым парнем, он с детства готовил себя к военной службе. Для него честью было служить в морской пехоте, он „горел“ своим делом. После срочной службы пошел на контрактную службу, служил в развездбате в составе 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота», — рассказал о погибшем пермяке Шадрин. Также во время праздничного мероприятия состоялось посвящение в юные морские пехотинцы пермских школьников. «Подобное посвящение в юнармейцы-морпехи мы проводим второй год подряд. Сегодня в нашу дружную команду влились еще трое ребят», — добавил Шадрин. Праздничный митинг, посвященный Дню создания пехоты, прошел у памятника «Солдат России» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ветераны-морпехи пришли поздравить друг друга с праздником Фото: Сергей Русанов © URA.RU На праздничный митинг ветераны-морпехи пришли вместе со своими детьми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермских школьников торжественно посвятили в юные морские пехотинцы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Ветераны морской пехоты в Перми 27 ноября отметили свой праздник — День морской пехоты. Они возложили цветы к памятнику «Солдат России» и вспомнили погибших в ходе выполнения спецоперации товарищей, передает корреспондент URA.RU. В мероприятии также приняли участие ветераны ВМФ, представители региональной организации «Боевое братство», родители кадетов. В числе тех, кто не вернулся из зоны СВО, матрос-контрактник Георгий Зеляпукин. Пермяк закончил суворовское училище и связал свою жизнь с армией, рассказал URA.RU представитель региональной организации «Морские пехотинцы Пермского края» Юрий Шадрин. «Георгий был очень волевым парнем, он с детства готовил себя к военной службе. Для него честью было служить в морской пехоте, он „горел“ своим делом. После срочной службы пошел на контрактную службу, служил в развездбате в составе 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота», — рассказал о погибшем пермяке Шадрин. Также во время праздничного мероприятия состоялось посвящение в юные морские пехотинцы пермских школьников. «Подобное посвящение в юнармейцы-морпехи мы проводим второй год подряд. Сегодня в нашу дружную команду влились еще трое ребят», — добавил Шадрин.