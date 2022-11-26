26 ноября 2022
25 ноября 2022

Пермские морпехи рассказали о погибшем в ходе СВО боевом товарище

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День морской пехоты. Пермь, юнармия, юные морские пехотинцы, посвещение в кадеты
Морпехи в Перми почтили память погибших земляков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ветераны морской пехоты в Перми 27 ноября отметили свой праздник — День морской пехоты. Они возложили цветы к памятнику «Солдат России» и вспомнили погибших в ходе выполнения спецоперации товарищей, передает корреспондент URA.RU. В мероприятии также приняли участие ветераны ВМФ, представители региональной организации «Боевое братство», родители кадетов.

В числе тех, кто не вернулся из зоны СВО, матрос-контрактник Георгий Зеляпукин. Пермяк закончил суворовское училище и связал свою жизнь с армией, рассказал URA.RU представитель региональной организации «Морские пехотинцы Пермского края» Юрий Шадрин. «Георгий был очень волевым парнем, он с детства готовил себя к военной службе. Для него честью было служить в морской пехоте, он „горел“ своим делом. После срочной службы пошел на контрактную службу, служил в развездбате в составе 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота», — рассказал о погибшем пермяке Шадрин.

Также во время праздничного мероприятия состоялось посвящение в юные морские пехотинцы пермских школьников. «Подобное посвящение в юнармейцы-морпехи мы проводим второй год подряд. Сегодня в нашу дружную команду влились еще трое ребят», — добавил Шадрин.

День морской пехоты. Пермь
Праздничный митинг, посвященный Дню создания пехоты, прошел у памятника «Солдат России»
Фото:

День морской пехоты. Пермь
Ветераны-морпехи пришли поздравить друг друга с праздником
Фото:

День морской пехоты. Пермь
На праздничный митинг ветераны-морпехи пришли вместе со своими детьми
Фото:

День морской пехоты. Пермь
Пермских школьников торжественно посвятили в юные морские пехотинцы
Фото:

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Ветераны морской пехоты в Перми 27 ноября отметили свой праздник — День морской пехоты. Они возложили цветы к памятнику «Солдат России» и вспомнили погибших в ходе выполнения спецоперации товарищей, передает корреспондент URA.RU. В мероприятии также приняли участие ветераны ВМФ, представители региональной организации «Боевое братство», родители кадетов. В числе тех, кто не вернулся из зоны СВО, матрос-контрактник Георгий Зеляпукин. Пермяк закончил суворовское училище и связал свою жизнь с армией, рассказал URA.RU представитель региональной организации «Морские пехотинцы Пермского края» Юрий Шадрин. «Георгий был очень волевым парнем, он с детства готовил себя к военной службе. Для него честью было служить в морской пехоте, он „горел“ своим делом. После срочной службы пошел на контрактную службу, служил в развездбате в составе 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота», — рассказал о погибшем пермяке Шадрин. Также во время праздничного мероприятия состоялось посвящение в юные морские пехотинцы пермских школьников. «Подобное посвящение в юнармейцы-морпехи мы проводим второй год подряд. Сегодня в нашу дружную команду влились еще трое ребят», — добавил Шадрин.
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