Под Челябинском откроют второй пригородный маршрут автобуса

В Сосновском районе открывается второй межмуниципальный маршрут автобуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 1 декабря открывается новый маршрут автобуса №131 из поселка Рощино до села Долгодеревенское. Об этом сообщает региональный организатор движения общественного транспорта.

«С 1 декабря запускаем новый автобусный маршрут. Он будет следовать из микрорайона „Светлый“ через Рощино, Птицефабрику, ОАО „Макфа“, Долгодеревенское до микрорайона „Учхоз“», — указано в сообщении пресс-службы организатора движения общественного транспорта.

По данным перевозчика, полная стоимость проезда составит 33 рубля при условии оплаты банковской картой и 38 рублей наличными. Внутри маршрута проезд будет стоить от 25 до 30 рублей также в зависимости от формы оплаты.

В ведомстве напомнили, что новый маршрут станет вторым внитримуниципальным маршрутом Сосновского района в Челябинской агломерации. Отправление из микрорайона «Светлый» в 7:15,из микрорайона «Учхоз» в 7:45 каждый день.