Россияне раскупили номера в люксовых курортах на новогодние праздники

27 ноября 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Россияне раскупают места на горнолыжных курортах в преддверии Нового года Фото: Анна Майорова © URA.RU Россияне в преддверии Нового года раскупили все билеты в премиальных отелях горнолыжных курортов на Северном Кавказе. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Кавказ.РФ». «Новогодняя загрузка отелей на северокавказских курортах „стремится к 100%“, в части отелей она составляет 80%», — уточнили в корпорации. Слова их представителей приводит РБК. Уточняется, что спрос вырос на курорты Архыз, Эльбрус и Красная Поляна. Билеты на некоторые из них уже распроданы на январь и февраль, также билеты приобретены на саму новогоднюю ночь и первые числа января. При этом подчеркивается, что в этом году, в отличие от прошлого, курорты предоставляют больше мест для отдыха туристов. Ранее сообщалось, что челябинские базы отдыха определились с ценами на Новый год. Также с датой открытия определились и горнолыжные курорты в Перми.

Россияне в преддверии Нового года раскупили все билеты в премиальных отелях горнолыжных курортов на Северном Кавказе. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Кавказ.РФ». «Новогодняя загрузка отелей на северокавказских курортах „стремится к 100%“, в части отелей она составляет 80%», — уточнили в корпорации. Слова их представителей приводит РБК. Уточняется, что спрос вырос на курорты Архыз, Эльбрус и Красная Поляна. Билеты на некоторые из них уже распроданы на январь и февраль, также билеты приобретены на саму новогоднюю ночь и первые числа января. При этом подчеркивается, что в этом году, в отличие от прошлого, курорты предоставляют больше мест для отдыха туристов. Ранее сообщалось, что челябинские базы отдыха определились с ценами на Новый год. Также с датой открытия определились и горнолыжные курорты в Перми.