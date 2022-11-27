Россияне раскупили номера в люксовых курортах на новогодние праздники

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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, горнолыжный комплекс, зимние виды спорта, подъемник, горнолыжный курорт, зимний отдых, активный отдых, подъемник горнолыжный
Россияне раскупают места на горнолыжных курортах в преддверии Нового года Фото:

Россияне в преддверии Нового года раскупили все билеты в премиальных отелях горнолыжных курортов на Северном Кавказе. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Кавказ.РФ».

«Новогодняя загрузка отелей на северокавказских курортах „стремится к 100%“, в части отелей она составляет 80%», — уточнили в корпорации. Слова их представителей приводит РБК. Уточняется, что спрос вырос на курорты Архыз, Эльбрус и Красная Поляна. Билеты на некоторые из них уже распроданы на январь и февраль, также билеты приобретены на саму новогоднюю ночь и первые числа января. При этом подчеркивается, что в этом году, в отличие от прошлого, курорты предоставляют больше мест для отдыха туристов.

Ранее сообщалось, что челябинские базы отдыха определились с ценами на Новый год. Также с датой открытия определились и горнолыжные курорты в Перми.

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Россияне в преддверии Нового года раскупили все билеты в премиальных отелях горнолыжных курортов на Северном Кавказе. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Кавказ.РФ». «Новогодняя загрузка отелей на северокавказских курортах „стремится к 100%“, в части отелей она составляет 80%», — уточнили в корпорации. Слова их представителей приводит РБК. Уточняется, что спрос вырос на курорты Архыз, Эльбрус и Красная Поляна. Билеты на некоторые из них уже распроданы на январь и февраль, также билеты приобретены на саму новогоднюю ночь и первые числа января. При этом подчеркивается, что в этом году, в отличие от прошлого, курорты предоставляют больше мест для отдыха туристов. Ранее сообщалось, что челябинские базы отдыха определились с ценами на Новый год. Также с датой открытия определились и горнолыжные курорты в Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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