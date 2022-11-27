Правозащитник: на теле блогера Некоглая нашли следы избиений

В ходе медобследования Некоглая в Центре временного содержания, на его теле обнаружили ссадины и гематомыФото: Пресненский суд Москвы/ТАСС
На теле блогера Николая Лебедева (Некоглай) были обнаружены следы ссадин и гематомы. Их зафиксировали при поступлении Лебедева в Центр временного содержания иностранных граждан в Подмосковье. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
«Когда мы посетили Лебедева, у него по всему телу были ссадины, синяки, гематомы. Где он их получил? Не в ходе пребывания там, а до помещения туда», — пояснил Мельников. Его слова приводит ТАСС. Секретарь также подчеркнул, что все новоприбывшие в Центр проходят медицинский осмотр. И по его результатам у блогера были обнаружены множественные гематомы, ссадины волосистой части головы, верхних и нижних конечностей.
Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера Некоглая на пять тысяч рублей и постановил депортировать его из России в Молдавию. До этого блогер опубликовал ролик-пародию на российского военного.
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На теле блогера Николая Лебедева (Некоглай) были обнаружены следы ссадин и гематомы. Их зафиксировали при поступлении Лебедева в Центр временного содержания иностранных граждан в Подмосковье. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. «Когда мы посетили Лебедева, у него по всему телу были ссадины, синяки, гематомы. Где он их получил? Не в ходе пребывания там, а до помещения туда», — пояснил Мельников. Его слова приводит ТАСС. Секретарь также подчеркнул, что все новоприбывшие в Центр проходят медицинский осмотр. И по его результатам у блогера были обнаружены множественные гематомы, ссадины волосистой части головы, верхних и нижних конечностей. Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы оштрафовал блогера Некоглая на пять тысяч рублей и постановил депортировать его из России в Молдавию. До этого блогер опубликовал ролик-пародию на российского военного.