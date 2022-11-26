Бастрыкин поставил на контроль обеспечение челябинского сироты жильем

Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о халатности должностных лиц Фото: Официальный сайт Президента РФ

Расследование уголовного дела за халатность должностных лиц при обеспечении жильем сироты из Челябинской области поставлено на контроль председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Руководителю СУ СК по региону Петру Решетникову поручили представить доклад по этому вопросу, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить подробный доклад о предварительных результатах расследования уголовного дела, а также принимаемых мерах к восстановлению жилищных прав сироты. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В СУ СК России пояснили, что в регионе ведется расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). По данным ведомства, сирота из Челябинской области более пяти лет живет вместе с ребенком на основании договора соцнайма в доме, который признан аварийным и подлежащим сносу.

«Дом является непригодным для проживания ввиду нарушения целостности крыши и стен, санитарно-эпидемиологические условия проживания не отвечают установленным требованиям. Многократные обращения в местные органы власти результатов не дали, варианты, предложенные из маневренного фонда, также являются непригодными для проживания с ребенком», — добавили в СУ СК России.

Ранее стало известно, что Бастрыкин восстановил жилищные права сироты из Челябинской области, вынужденной жить в квартире с плесенью. В результате принятых в региональном следственном управлении мер в квартире был выполнен капитальный ремонт: от утепления межпанельных швов до замены системы отопления и ремонта крыши.