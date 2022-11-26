Пермячку нашли живой после нескольких дней поисков

27 ноября 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Девушка все это время была у своего друга Фото: Размик Закарян © URA.RU Закончились поиски пропавшей 19-летней девушки в Прикамье. Ее нашли живой, сообщает поисковый отряд в группе «Регион 59 — поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». «19 лет, п. Зюкайка, Верещагинский район, Пермский край. Найдена! Жива!», — пишет поисковый отряд. Как рассказала «Комсомольской правде» ее подруга, девушка все это время была у своего друга с разряженным телефоном. Ранее URA.RU писало, что 19-летняя девушка вышла из гостей в Верещагино 24 ноября и пропала. С тех пор ее местонахождение было неизвестно.

Закончились поиски пропавшей 19-летней девушки в Прикамье. Ее нашли живой, сообщает поисковый отряд в группе «Регион 59 — поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». «19 лет, п. Зюкайка, Верещагинский район, Пермский край. Найдена! Жива!», — пишет поисковый отряд. Как рассказала «Комсомольской правде» ее подруга, девушка все это время была у своего друга с разряженным телефоном. Ранее URA.RU писало, что 19-летняя девушка вышла из гостей в Верещагино 24 ноября и пропала. С тех пор ее местонахождение было неизвестно.