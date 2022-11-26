26 ноября 2022
25 ноября 2022

Пермячку нашли живой после нескольких дней поисков

© Служба новостей «URA.RU»
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Премия Е1. Екатеринбург, девушка
Девушка все это время была у своего друга Фото:

Закончились поиски пропавшей 19-летней девушки в Прикамье. Ее нашли живой, сообщает поисковый отряд в группе «Регион 59 — поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте».

«19 лет, п. Зюкайка, Верещагинский район, Пермский край. Найдена! Жива!», — пишет поисковый отряд. Как рассказала «Комсомольской правде» ее подруга, девушка все это время была у своего друга с разряженным телефоном.

Ранее URA.RU писало, что 19-летняя девушка вышла из гостей в Верещагино 24 ноября и пропала. С тех пор ее местонахождение было неизвестно.

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Закончились поиски пропавшей 19-летней девушки в Прикамье. Ее нашли живой, сообщает поисковый отряд в группе «Регион 59 — поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». «19 лет, п. Зюкайка, Верещагинский район, Пермский край. Найдена! Жива!», — пишет поисковый отряд. Как рассказала «Комсомольской правде» ее подруга, девушка все это время была у своего друга с разряженным телефоном. Ранее URA.RU писало, что 19-летняя девушка вышла из гостей в Верещагино 24 ноября и пропала. С тех пор ее местонахождение было неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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