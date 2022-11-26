26 ноября 2022
25 ноября 2022

Максим Фадеев пообещал приехать к своей матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, дети, школьники, мама с сыном, ученики
Максим Фадеев пожелал матерям, чтобы их дети всегда были рядом Фото:

Музыкальный продюсер и уроженец Курганской области Максим Фадеев рассказал, что редко видится со своей матерью и пообещал приехать к ней. Об этом Макс Фадеев сказал в видео, опубликованном в своем telegram-канале.

«Мы с ней [мамой] так редко видимся, но сегодня я обязательно к ней поеду. Обниму ее и поцелую. Те, кто смотрит меня — съездите к своим матерям, поцелуйте их», — говорит Фадеев.

Также продюсер поздравил всех матерей с их праздником. «Я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети всегда звонили, приходили, помнили и всегда были рядом. В любой момент, когда вы этого только пожелаете», — поздравил Макс Фадеев.

Ранее URA.RU писало, что Максим Фадеев рассказал о тоске по отцу. Он попросил своих читателей чаще уделять внимание и говорить слова любви своим родителям.

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Музыкальный продюсер и уроженец Курганской области Максим Фадеев рассказал, что редко видится со своей матерью и пообещал приехать к ней. Об этом Макс Фадеев сказал в видео, опубликованном в своем telegram-канале. «Мы с ней [мамой] так редко видимся, но сегодня я обязательно к ней поеду. Обниму ее и поцелую. Те, кто смотрит меня — съездите к своим матерям, поцелуйте их», — говорит Фадеев. Также продюсер поздравил всех матерей с их праздником. «Я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети всегда звонили, приходили, помнили и всегда были рядом. В любой момент, когда вы этого только пожелаете», — поздравил Макс Фадеев. Ранее URA.RU писало, что Максим Фадеев рассказал о тоске по отцу. Он попросил своих читателей чаще уделять внимание и говорить слова любви своим родителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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