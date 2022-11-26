Максим Фадеев пообещал приехать к своей матери

27 ноября 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Максим Фадеев пожелал матерям, чтобы их дети всегда были рядом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Музыкальный продюсер и уроженец Курганской области Максим Фадеев рассказал, что редко видится со своей матерью и пообещал приехать к ней. Об этом Макс Фадеев сказал в видео, опубликованном в своем telegram-канале. «Мы с ней [мамой] так редко видимся, но сегодня я обязательно к ней поеду. Обниму ее и поцелую. Те, кто смотрит меня — съездите к своим матерям, поцелуйте их», — говорит Фадеев. Также продюсер поздравил всех матерей с их праздником. «Я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети всегда звонили, приходили, помнили и всегда были рядом. В любой момент, когда вы этого только пожелаете», — поздравил Макс Фадеев. Ранее URA.RU писало, что Максим Фадеев рассказал о тоске по отцу. Он попросил своих читателей чаще уделять внимание и говорить слова любви своим родителям.

Музыкальный продюсер и уроженец Курганской области Максим Фадеев рассказал, что редко видится со своей матерью и пообещал приехать к ней. Об этом Макс Фадеев сказал в видео, опубликованном в своем telegram-канале. «Мы с ней [мамой] так редко видимся, но сегодня я обязательно к ней поеду. Обниму ее и поцелую. Те, кто смотрит меня — съездите к своим матерям, поцелуйте их», — говорит Фадеев. Также продюсер поздравил всех матерей с их праздником. «Я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети всегда звонили, приходили, помнили и всегда были рядом. В любой момент, когда вы этого только пожелаете», — поздравил Макс Фадеев. Ранее URA.RU писало, что Максим Фадеев рассказал о тоске по отцу. Он попросил своих читателей чаще уделять внимание и говорить слова любви своим родителям.