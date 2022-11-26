Максим Фадеев пообещал приехать к своей матери

Музыкальный продюсер и уроженец Курганской области Максим Фадеев рассказал, что редко видится со своей матерью и пообещал приехать к ней. Об этом Макс Фадеев сказал в видео, опубликованном в своем telegram-канале.
«Мы с ней [мамой] так редко видимся, но сегодня я обязательно к ней поеду. Обниму ее и поцелую. Те, кто смотрит меня — съездите к своим матерям, поцелуйте их», — говорит Фадеев.
Также продюсер поздравил всех матерей с их праздником. «Я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети всегда звонили, приходили, помнили и всегда были рядом. В любой момент, когда вы этого только пожелаете», — поздравил Макс Фадеев.
Ранее URA.RU писало, что Максим Фадеев рассказал о тоске по отцу. Он попросил своих читателей чаще уделять внимание и говорить слова любви своим родителям.
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