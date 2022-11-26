Полиция выяснила причины появления раздетых детей на морозе в Челябинске

Семья состоит на учете в полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники полиции Челябинской области установили все обстоятельства и участников инцидента в Курчатовском районе Челябинска, где двое детей оказались на улице в мороз без одежды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Установлено, что мать детей 1987 года рождения вместе со своим знакомым, 1984 года рождения, 26 ноября употребляли спиртные напитки, после чего женщина заснула, а мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вышел из подъезда. Вслед за ним вышли дети, 2018 года рождения, одетые не по погоде», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что в отношении матери детей составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родительских обязанностей). В полиции заявили, что раньше мать неоднократно привлекалась за аналогичные правонарушения, семья стоит на учете.

«В настоящее время в отношении женщины составлен административный протокол, проведено обследование бытовых условий по месту жительства. В дальнейшем работа с семьей будет продолжена всеми субъектами системы профилактики», — подытожили в ведомстве.

Ранее стало известно, что нетрезвый мужчина вышел с двумя раздетыми детьми в мороз на улицу. Соседи вызвали полицию. Мужчина был привлечен к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде.