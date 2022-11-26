Челябинец в мороз гулял с раздетым ребенком

Синоптики предупреждали о морозах до -29 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На северо-западе Челябинска вечером 26 ноября мужчина отправился в магазин в мороз с двумя детьми. При этом на девочке не было шапки и штанов. Очевидцы вызвали полицию.

«Выходила из подъезда и увидела пьяного мужчину с двумя детьми, он тащил их силой в подъезд, они ревели навзрыд. Девочка была почти без одежды», — сообщили на сайте «74.ру».

Женщина вместе с соседом вызвали полицию и удержали мужчину до их приезда. По предварительным данным, дети провели на улице не менее получаса. Очевидцы пояснили, что мама детей спала дома.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU подтвердили факт обращения в полицию. Сотрудники выезжали на место происшествия.

«Сообщение поступило в отдел полиции „Курчатовский“. В настоящее время в обстоятельствах происшествия разбирается участковый», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее синоптики сообщали, что 26 ноября ночью в регионе ожидается до -29 градусов. Утром 26 ноября в регионе отменили занятия в школах.