26 ноября 2022
25 ноября 2022

Челябинец в мороз гулял с раздетым ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
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Зима, мороз. Пруд Коммунар, плотина Челябинск, зима, плотина, пруд коммунар, старый мост
Синоптики предупреждали о морозах до -29 градусов Фото:

На северо-западе Челябинска вечером 26 ноября мужчина отправился в магазин в мороз с двумя детьми. При этом на девочке не было шапки и штанов. Очевидцы вызвали полицию.

«Выходила из подъезда и увидела пьяного мужчину с двумя детьми, он тащил их силой в подъезд, они ревели навзрыд. Девочка была почти без одежды», — сообщили на сайте «74.ру».

Женщина вместе с соседом вызвали полицию и удержали мужчину до их приезда. По предварительным данным, дети провели на улице не менее получаса. Очевидцы пояснили, что мама детей спала дома.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU подтвердили факт обращения в полицию. Сотрудники выезжали на место происшествия.

«Сообщение поступило в отдел полиции „Курчатовский“. В настоящее время в обстоятельствах происшествия разбирается участковый», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее синоптики сообщали, что 26 ноября ночью в регионе ожидается до -29 градусов. Утром 26 ноября в регионе отменили занятия в школах.

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На северо-западе Челябинска вечером 26 ноября мужчина отправился в магазин в мороз с двумя детьми. При этом на девочке не было шапки и штанов. Очевидцы вызвали полицию. «Выходила из подъезда и увидела пьяного мужчину с двумя детьми, он тащил их силой в подъезд, они ревели навзрыд. Девочка была почти без одежды», — сообщили на сайте «74.ру». Женщина вместе с соседом вызвали полицию и удержали мужчину до их приезда. По предварительным данным, дети провели на улице не менее получаса. Очевидцы пояснили, что мама детей спала дома. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU подтвердили факт обращения в полицию. Сотрудники выезжали на место происшествия. «Сообщение поступило в отдел полиции „Курчатовский“. В настоящее время в обстоятельствах происшествия разбирается участковый», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее синоптики сообщали, что 26 ноября ночью в регионе ожидается до -29 градусов. Утром 26 ноября в регионе отменили занятия в школах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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