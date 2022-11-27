РБК: претендентом на кресло Кудрина в Счетной палате стал вице-спикер ГД

РБК: на пост главы Счетной палаты претендует первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков

27 ноября 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

Александр Жуков является предполагаемым кандидатом на пост главы Счетной палаты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков оказался претендентом на пост Главы Счетной палаты, который занимал Алексей Кудрин. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники. «Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин», — сказал собеседник РБК. При этом он подчеркнул, что это только предположения и никаких окончательных решений на этот счет не принималось. Ранее сообщалось, что Алексей Кудрин до конца 2022 года перейдет на работу в «Яндекс». В настоящий момент Кудрин продолжает занимать должность главы Счетной палаты РФ. Что касается работы палаты, ранее уточнялось, что Счетная палата отказалась поддержать продление льготной ипотеки в России, пишут VSE42.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков оказался претендентом на пост Главы Счетной палаты, который занимал Алексей Кудрин. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники. «Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин», — сказал собеседник РБК. При этом он подчеркнул, что это только предположения и никаких окончательных решений на этот счет не принималось. Ранее сообщалось, что Алексей Кудрин до конца 2022 года перейдет на работу в «Яндекс». В настоящий момент Кудрин продолжает занимать должность главы Счетной палаты РФ. Что касается работы палаты, ранее уточнялось, что Счетная палата отказалась поддержать продление льготной ипотеки в России, пишут VSE42.