РБК: претендентом на кресло Кудрина в Счетной палате стал вице-спикер ГД

РБК: на пост главы Счетной палаты претендует первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание президента РФ федеральному собранию. Москва., жуков александр
Александр Жуков является предполагаемым кандидатом на пост главы Счетной палаты Фото:

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков оказался претендентом на пост Главы Счетной палаты, который занимал Алексей Кудрин. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.

«Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин», — сказал собеседник РБК. При этом он подчеркнул, что это только предположения и никаких окончательных решений на этот счет не принималось.

Ранее сообщалось, что Алексей Кудрин до конца 2022 года перейдет на работу в «Яндекс». В настоящий момент Кудрин продолжает занимать должность главы Счетной палаты РФ. Что касается работы палаты, ранее уточнялось, что Счетная палата отказалась поддержать продление льготной ипотеки в России, пишут VSE42.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков оказался претендентом на пост Главы Счетной палаты, который занимал Алексей Кудрин. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники. «Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин», — сказал собеседник РБК. При этом он подчеркнул, что это только предположения и никаких окончательных решений на этот счет не принималось. Ранее сообщалось, что Алексей Кудрин до конца 2022 года перейдет на работу в «Яндекс». В настоящий момент Кудрин продолжает занимать должность главы Счетной палаты РФ. Что касается работы палаты, ранее уточнялось, что Счетная палата отказалась поддержать продление льготной ипотеки в России, пишут VSE42.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...