РБК: претендентом на кресло Кудрина в Счетной палате стал вице-спикер ГД

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков оказался претендентом на пост Главы Счетной палаты, который занимал Алексей Кудрин. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники.
«Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин», — сказал собеседник РБК. При этом он подчеркнул, что это только предположения и никаких окончательных решений на этот счет не принималось.
Ранее сообщалось, что Алексей Кудрин до конца 2022 года перейдет на работу в «Яндекс». В настоящий момент Кудрин продолжает занимать должность главы Счетной палаты РФ. Что касается работы палаты, ранее уточнялось, что Счетная палата отказалась поддержать продление льготной ипотеки в России, пишут VSE42.
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Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков оказался претендентом на пост Главы Счетной палаты, который занимал Алексей Кудрин. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на свои источники. «Жуков — это хорошая кандидатура, он профессионал и не коррумпирован. Его поддерживает лично Кудрин», — сказал собеседник РБК. При этом он подчеркнул, что это только предположения и никаких окончательных решений на этот счет не принималось. Ранее сообщалось, что Алексей Кудрин до конца 2022 года перейдет на работу в «Яндекс». В настоящий момент Кудрин продолжает занимать должность главы Счетной палаты РФ. Что касается работы палаты, ранее уточнялось, что Счетная палата отказалась поддержать продление льготной ипотеки в России, пишут VSE42.