РИАН: Кудрин переходит в «Яндекс»

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Всероссийский форум
Кудрину нашли новую работу Фото:

Алексей Кудрин до конца 2022 года перейдет на работу в «Яндекс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Сейчас Кудрин является главой Счетной палаты РФ. Ранее агентство Bloomberg озвучило версию, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Кудрина вечером 24 ноября.

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Алексей Кудрин до конца 2022 года перейдет на работу в «Яндекс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Сейчас Кудрин является главой Счетной палаты РФ. Ранее агентство Bloomberg озвучило версию, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Кудрина вечером 24 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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