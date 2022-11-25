РИАН: Кудрин переходит в «Яндекс»

Алексей Кудрин до конца 2022 года перейдет на работу в «Яндекс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Сейчас Кудрин является главой Счетной палаты РФ. Ранее агентство Bloomberg озвучило версию, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Кудрина вечером 24 ноября.
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Алексей Кудрин до конца 2022 года перейдет на работу в «Яндекс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Сейчас Кудрин является главой Счетной палаты РФ. Ранее агентство Bloomberg озвучило версию, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Кудрина вечером 24 ноября.