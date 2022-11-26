В лесах Ревды (Свердловская область) жители стали находить необычные предметы: продукты, ножи, зеркала, замки. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
«В районе Кабалинских родников, в лесу, сначала нашла разложенные на снегу бананы, яйца и баночку, вроде как меда, но фотографировать не стала. Пошла дальше и нашла нож и зеркало», — сообщила Татьяна Горкунова на своей странице «Вконтакте».
Местный житель Илья Новиков обнаружил в лесу несколько ножей и бутылки с подсолнечным маслом, о чем рассказал в telegram-канале «Ревдинский рабочий»
В комментариях под сообщением жители гадают, что это за странный магический обряд. «Явно кто-то колдует», — написала Алена. «Битву экстрасенсов пересмотрели», — прокомментировал Денис. «Мне кажется приворот готовят», — предположила Екатерина М.
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