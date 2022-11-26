26 ноября 2022
25 ноября 2022

Свердловчан насторожили необычные находки в лесу. Фото

В лесах Ревды жители нашли бананы, зеркала и ножи
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, зима, лес, деревья
Странные находки в лесу насторожили жителей Ревды Фото:

В лесах Ревды (Свердловская область) жители стали находить необычные предметы: продукты, ножи, зеркала, замки. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

«В районе Кабалинских родников, в лесу, сначала нашла разложенные на снегу бананы, яйца и баночку, вроде как меда, но фотографировать не стала. Пошла дальше и нашла нож и зеркало», — сообщила Татьяна Горкунова на своей странице «Вконтакте».

Местный житель Илья Новиков обнаружил в лесу несколько ножей и бутылки с подсолнечным маслом, о чем рассказал в telegram-канале «Ревдинский рабочий»

В комментариях под сообщением жители гадают, что это за странный магический обряд. «Явно кто-то колдует», — написала Алена. «Битву экстрасенсов пересмотрели», — прокомментировал Денис. «Мне кажется приворот готовят», — предположила Екатерина М.

Ранее URA.RU сообщало о лже-экстрасенсе, которому жительница Екатеринбурга отдала три миллиона рублей. С помощью обрядов она намеревалась вылечить сына от алкоголизма.

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В лесах Ревды (Свердловская область) жители стали находить необычные предметы: продукты, ножи, зеркала, замки. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. «В районе Кабалинских родников, в лесу, сначала нашла разложенные на снегу бананы, яйца и баночку, вроде как меда, но фотографировать не стала. Пошла дальше и нашла нож и зеркало», — сообщила Татьяна Горкунова на своей странице «Вконтакте». Местный житель Илья Новиков обнаружил в лесу несколько ножей и бутылки с подсолнечным маслом, о чем рассказал в telegram-канале «Ревдинский рабочий» В комментариях под сообщением жители гадают, что это за странный магический обряд. «Явно кто-то колдует», — написала Алена. «Битву экстрасенсов пересмотрели», — прокомментировал Денис. «Мне кажется приворот готовят», — предположила Екатерина М. Ранее URA.RU сообщало о лже-экстрасенсе, которому жительница Екатеринбурга отдала три миллиона рублей. С помощью обрядов она намеревалась вылечить сына от алкоголизма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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