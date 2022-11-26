26 ноября 2022
25 ноября 2022
24 ноября 2022

Депутат из ЯНАО лично поздравила мам мобилизованных земляков

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат вручила мамам цветы и сладости Фото:

Депутат законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева лично поздравила двух мам мобилизованных солдат в Салехарде. Об этом чиновник рассказа на своей личной странице в telegram-канале.

«В Салехарде поздравила с праздником двух мам наших бойцов. Людмила воспитывает 6 детей, с мобилизованным сыном держит связь постоянно. У Карины 4 детей, сразу двое из которых попали под частичный призыв», — говорится в новости.

Анастасия Казанцева отметила, что мобилизованные сыновья по возможности звонят домой. Она подарила женщинам цветы, сладости и обменялась контактами.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ЯНАО написал стихотворение ко Дню Матери. Глава администрации Губкинского Андрей Гаранин приготовил четверостишие, чтобы поздравить на концерте губкинских мам.

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Депутат законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева лично поздравила двух мам мобилизованных солдат в Салехарде. Об этом чиновник рассказа на своей личной странице в telegram-канале. «В Салехарде поздравила с праздником двух мам наших бойцов. Людмила воспитывает 6 детей, с мобилизованным сыном держит связь постоянно. У Карины 4 детей, сразу двое из которых попали под частичный призыв», — говорится в новости. Анастасия Казанцева отметила, что мобилизованные сыновья по возможности звонят домой. Она подарила женщинам цветы, сладости и обменялась контактами. Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ЯНАО написал стихотворение ко Дню Матери. Глава администрации Губкинского Андрей Гаранин приготовил четверостишие, чтобы поздравить на концерте губкинских мам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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