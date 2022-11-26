Депутат из ЯНАО лично поздравила мам мобилизованных земляков

27 ноября 2022 в 23:21 Размер текста - 17 +

Депутат вручила мамам цветы и сладости Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева лично поздравила двух мам мобилизованных солдат в Салехарде. Об этом чиновник рассказа на своей личной странице в telegram-канале. «В Салехарде поздравила с праздником двух мам наших бойцов. Людмила воспитывает 6 детей, с мобилизованным сыном держит связь постоянно. У Карины 4 детей, сразу двое из которых попали под частичный призыв», — говорится в новости. Анастасия Казанцева отметила, что мобилизованные сыновья по возможности звонят домой. Она подарила женщинам цветы, сладости и обменялась контактами. Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ЯНАО написал стихотворение ко Дню Матери. Глава администрации Губкинского Андрей Гаранин приготовил четверостишие, чтобы поздравить на концерте губкинских мам.

Депутат законодательного собрания ЯНАО Анастасия Казанцева лично поздравила двух мам мобилизованных солдат в Салехарде. Об этом чиновник рассказа на своей личной странице в telegram-канале. «В Салехарде поздравила с праздником двух мам наших бойцов. Людмила воспитывает 6 детей, с мобилизованным сыном держит связь постоянно. У Карины 4 детей, сразу двое из которых попали под частичный призыв», — говорится в новости. Анастасия Казанцева отметила, что мобилизованные сыновья по возможности звонят домой. Она подарила женщинам цветы, сладости и обменялась контактами. Ранее URA.RU сообщало, что мэр из ЯНАО написал стихотворение ко Дню Матери. Глава администрации Губкинского Андрей Гаранин приготовил четверостишие, чтобы поздравить на концерте губкинских мам.