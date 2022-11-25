В Китае призвали Зеленского усмирить свои амбиции

SCMP: Зеленский должен отказаться от претензий на новые регионы России

26 ноября 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский должен отказаться от попыток вернуть территории ЛДНР ради мира на Украине, пишет South China Morning Post Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский должен отказаться от попыток вернуть ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Такое мнение высказал эксперт по международным отношениям Самид Баша для китайской газеты South China Morning Post. «В интересах Украины было бы отозвать свои претензии на эти территории ради прочного мира», — пишет Самид Баша для китайской газеты. По его словам, заявления Зеленского в этом вопросе нереальные. Автор отметил, что «неразумное» киевское политическое руководство «ничего не видит дальше своего стремления вернуть утраченные земли». Указ президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов был принят на основе результатов референдумов, которые прошли во всех четырех территориях с 23 по 27 сентября. В начале октября власти опубликовали измененную Конституцию РФ, где в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.

Президент Украины Владимир Зеленский должен отказаться от попыток вернуть ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Такое мнение высказал эксперт по международным отношениям Самид Баша для китайской газеты South China Morning Post. «В интересах Украины было бы отозвать свои претензии на эти территории ради прочного мира», — пишет Самид Баша для китайской газеты. По его словам, заявления Зеленского в этом вопросе нереальные. Автор отметил, что «неразумное» киевское политическое руководство «ничего не видит дальше своего стремления вернуть утраченные земли». Указ президента России Владимира Путина о присоединении новых регионов был принят на основе результатов референдумов, которые прошли во всех четырех территориях с 23 по 27 сентября. В начале октября власти опубликовали измененную Конституцию РФ, где в составе страны указаны Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.