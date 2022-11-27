Полиция раскрыла подробности драк в челябинском баре

Двум участникам конфликтов была оказана медпомощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудниками полиции установлены обстоятельства двух инцидентов, произошедших в одном из баров в Советском районе Челябинска в ночь с 25 на 26 ноября и с 26 на 27 ноября. Речь идет о конфликтах в челябинском баре на улице Свободы, когда компании отдыхающих дрались с охраной. Информацию об этом распространила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«В ходе проведенных мероприятий сообщения о массовом затяжном характере драки, стрельбе и пострадавшем случайном прохожем не нашли своего подтверждения. Двум участникам конфликтов оказывалась медицинская помощь, затем они были отпущены домой», — сообщила URA.RU пресс-служба регионального полицейского главка.

Сотрудниками полиции граждане, участвующие в драках, установлены. Участники инцидентов заявили, что претензий ни к кому не имеют и отказываются привлекать кого-либо к ответственности.

Ночью компании отдыхающих вступали в конфликт с охраной. Со слов очевидцев, обстановка быстро накалялась и завязывались драки, в ходе которой агрессивные посетители применяли оружие. Также очевидцы уверяли, что конфликте пострадал прохожий. Как установила полиция, такого не происходило.

Ранее, в августе 2022 года, челябинский генерал рассказал о нападении на него около другого бара. Также, в 2021 году в еще одном челябинском баре происходила массовая драка.