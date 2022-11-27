Владислав Пинаев пришел в городскую больницу и подарил женщинам цветы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил женщин с Днем матери, посетив тагильчанок в перинатальном центре Демидовской больницы. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вместе с депутатом гордумы, главным врачом Демидовской больницы Сергеем Овсянниковым поздравили мамочек с Днем матери в перинатальном центре. Пусть детки растут здоровыми и радуют родителей!», — написал Владислав Пинаев.

Мэр считает, что День матери позволяет людям глубже ощутить величие женского предназначения, связанного с рождением и воспитанием детей. «Женщины помогают нам увидеть этот удивительный мир. Какими мы становимся, заложено в нас стараниями наших мам», — цитирует Пинаева пресс-служба администрации города.

Ранее URA.RU писало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил с Днем матери свердловчанок, чьи дети выполняют боевые задачи в зоне спецоперации РФ на Украине. А волонтеры созданного им центра «Мы рядом» (без предупреждения) приехали к женщинам с тортами и цветами.