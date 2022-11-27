27 ноября 2022
26 ноября 2022

В Свердловской области пятые сутки ищут пропавшего 15-летнего мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство парков города в зимнее время. Курган, ребенок, снег, зима, мальчик, река битевка
Родители не запомнили, как был одет их потерявшийся сын (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) пропал 15-летний Дмитрий Зенков. Родители занимаются поисками ребенка с 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти пропавшего Дмитрия Зенкова. Его местонахождение неизвестно с 24 ноября», — говорится в сообщении.

Рост мальчика 182 сантиметра. У него темно-русые волосы и карие глаза. Во что именно был одет мальчик в день пропажи — неизвестно. Если вы что-то знаете о местонахождении Дмитрия, то позвоните по номеру +7 (952) 735-68-83 или 112.

Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржец случайно помог спасателям найти мужчину, который пропал еще летом. Он встретился с ним в лифте, а зайдя домой, узнал, что мужчину ищут родственники.

Мальчик пропал 24 ноября
Фото:

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В Первоуральске (Свердловская область) пропал 15-летний Дмитрий Зенков. Родители занимаются поисками ребенка с 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти пропавшего Дмитрия Зенкова. Его местонахождение неизвестно с 24 ноября», — говорится в сообщении. Рост мальчика 182 сантиметра. У него темно-русые волосы и карие глаза. Во что именно был одет мальчик в день пропажи — неизвестно. Если вы что-то знаете о местонахождении Дмитрия, то позвоните по номеру +7 (952) 735-68-83 или 112. Ранее URA.RU писало, что екатеринбуржец случайно помог спасателям найти мужчину, который пропал еще летом. Он встретился с ним в лифте, а зайдя домой, узнал, что мужчину ищут родственники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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