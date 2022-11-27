На фоне увеличения числа продаж подержанных авто в Перми дорожает топливо

28 ноября 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

В Пермском крае дорожает ДТ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Цена на дизельное топливо в Пермском крае с начала года выросла на 0.8 процента, передают СМИ. При этом пермяки все чаще покупают подержанные иномарки и электромобили с пробегом, указано в исследовании сервиса «Авито Авто». «Цена на дизельное топливо в Пермском крае — 56,28 копеек. Увеличение стоимости с начала года — 0,8%», — написано на сайте РИА Новости. Житель региона на среднестатистическую зарплату может приобрести 765 литров дизеля. Прикамье находится на 32-й строчке рейтинга регионов РФ по доступности дизельного топлива для населения. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае выросли продажи электромобилей с пробегом. Самой продаваемой моделью по итогам третьего квартала 2022 года стала Tesla Model 3 от компании американского миллиардера Илона Маска. Корреспонденты агентства сообщали также, что к концу октября в регионе продажи подержанных иномарок выросли на 41%. В середине сентября рост цен на автомобильный бензин был отмечен в 16 субъектах Российской Федерации. Пермский край оказался в числе регионов, где зафиксировали снижение стоимости топлива.

Цена на дизельное топливо в Пермском крае с начала года выросла на 0.8 процента, передают СМИ. При этом пермяки все чаще покупают подержанные иномарки и электромобили с пробегом, указано в исследовании сервиса «Авито Авто». «Цена на дизельное топливо в Пермском крае — 56,28 копеек. Увеличение стоимости с начала года — 0,8%», — написано на сайте РИА Новости. Житель региона на среднестатистическую зарплату может приобрести 765 литров дизеля. Прикамье находится на 32-й строчке рейтинга регионов РФ по доступности дизельного топлива для населения. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае выросли продажи электромобилей с пробегом. Самой продаваемой моделью по итогам третьего квартала 2022 года стала Tesla Model 3 от компании американского миллиардера Илона Маска. Корреспонденты агентства сообщали также, что к концу октября в регионе продажи подержанных иномарок выросли на 41%. В середине сентября рост цен на автомобильный бензин был отмечен в 16 субъектах Российской Федерации. Пермский край оказался в числе регионов, где зафиксировали снижение стоимости топлива.